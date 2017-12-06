مركز إعلامي «عالمي» أعلى المدرجات

العين (الاتحاد)

خصصت اللجنة المنظمة للبطولة، مركزاً إعلامياً بمعايير عالمية باستاد هزاع بن زايد تحفة ملاعب الإمارات، والذي تزين لاحتضان حفل الافتتاح لمونديال الأندية والمباراة المرتقبة بين الجزيرة بطل دوري الخليج العربي للمحترفين، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وأقيم المركز الإعلامي بالطابق الخامس والأخير بأعلى المقصورة الرئيسة لاستاد هزاع بن زايد، على كامل مساحة المدرجات الخاصة بتلك الجهة من الملعب، وهو ما يتسع لعدد ضخم من الإعلاميين ومختلف وسائل الإعلام، ويضم موقعاً كبيراً للمؤتمرات الصحفية وقاعة كبيرة للإعلاميين بخلاف منطقة جلوس ومنطقة للطعام، كما تطل مقاعد الصحفيين على الملعب من أعلى نقطة باستاد هزاع في تجربة جديدة وغير مسبوقة.

يذكر أن مونديال الأندية يحظى باهتمام كبير من قبل مختلف وسائل الإعلام العالمية، والتي حضرت بكثافة لتغطية البطولة، لا سيما الوفد الإعلامي المرافق لفريق أوراوا ريد دايموندز بطل اليابان ودوري أبطال آسيا.