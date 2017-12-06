فرناندينيو يستعيد الذكريات

علي معالي (دبي)

لم يكن البرازيلي لويز فرناندينيو بيريرا داسيلفا، مهاجم فريق جريميو البرازيلي يتوقع أنه سيعود مجدداً إلى ملاعبنا بعد غياب 4 سنوات، حيث ساهم هذا اللاعب الذي وُجد في صفوف نادي الجزيرة موسم 2012/ 2013 في تأهل فريقه جريميو للمشاركة في كأس العالم للأندية، عندما سجل هدفاً من هدفي الفريق في شباك فريق لانوس الأرجنتيني في نهائي كأس ليبيرتادورس، والطريف في تلك المباراة أن السباق كان محموماً بين لاعبين شاركا في دورينا وهما لويز فرناندينيو لاعب الجزيرة وخوسيه ساند لاعب ومعشوق جماهير العين سابقاً، لاعب لانوس الحالي، الذي سجل هدف فريقه الوحيد في المباراة النهائية 2/ 1 لصالح جريميو. ويُمني فرناندينيو (32 سنة) نفسه بأن يحظى بمؤازرة جماهيرية في الحدث العالمي الكبير، خاصة جماهير الجزيرة التي آزرته من قبل عندما سجل للفريق 5 أهداف في دوري الخليج العربي، حيث شارك وقتها في 24 مباراة بواقع 1809 دقائق ليعود هذا اللاعب بعد موسم واحد فقط مع الجزيرة إلى بلاده للمشاركة مع أتليتكو مينيرو، ثم خاض تجربة في إيطاليا مع نادي هيلاي فيرونا أحد أندية الدرجة الأولى، موسم 2014/ 2015 قبل أن ينتقل إلى نادي جريميو والمستمر معهم حتى الآن. وبطبيعة الحال، سوف يستعيد مهاجم جريمبو ذكرياته الجميلة التي قضاها بين جدران نادي الجزيرة مع جماهير «فخر أبوظبي» عندما يوجد بين صفوف فريقه البرازيلي في هذا الحدث العالمي الكبير على أرض الإمارات.