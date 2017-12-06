تين كات: نقاتل كالأسود لتشريف كرة الإمارات

معتز الشامي (العين)

أكد الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة، أن الفريق سيقاتل بكل ضراوة خلال مشاركته بمونديال الأندية، بصفته بطلاً لدوري الخليج العربي، وممثلاً للكرة الإماراتية بشكل عام، مبدياً فخره بنيل فرصة اللعب في محفل عالمي بحجم مونديال الأندية، على المستوى الشخصي، أو الفريق بأكمله.

وقال تين كات: سنقاتل كالأسود الضارية، هذا ما أعد به، أعرف أن هناك بعض الصعوبات التي واجهت الفريق خلال مباريات الدوري، بسبب الإصابات والغيابات ونقص الصفوف، ولكن أغلقنا الملف المحلي، وتركيزنا الآن فقط على مباراة الافتتاح اليوم أمام فريق له باع في البطولة، وشارك بها كثيراً، ويعرف كيف يدافع ويهاجم، وعلينا أن نكون في قمة التركيز والإعداد لهذه المباراة.

وعن لقاء الافتتاح، قال: بالتأكيد أصعب مباراة، ونلتقي منافساً قوياً لديه خبرة، ووصل كثيراً للمشاركة في البطولة، وبالتأكيد يلعب على الفوز لعبور ضربة البداية والسير بعيداً في البطولة، وهذا نفسه هدفنا من اللقاء المرتقب مساء اليوم، وأثق في جميع اللاعبين، وأن كلاً منهم لديه تحد شخصي كبير، ويحاول أن يترك بصمته في الافتتاح، وأن يشرف الكرة الإماراتية، ويحاول أن يضيف رصيداً للفريق وله، لاعباً، وهو ما يجعلنا ندخل لقاء اليوم وسط روح معنوية هائلة.

وأضاف: لسوء الحظ تعرض الجزيرة لمحطات صعبة، هذا الموسم بشكل عام وحاول جميع اللاعبين التغلب على تلك الظروف الصعبة، والنقص في الصفوف والإصابات والغيابات، ويكفي أننا لعبنا مباريات كثيرة بأجنبي واحد، وهي ظروف صعبة، ولكن تغلبنا عليها بروح الفريق الواحد، والتمسك بالروح القتالية، وهو ما دفعنا لتجربة بعض العناصر الشابة، ولحسن الحظ فإن الجزيرة يملك أكاديمية مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات، قمنا بالدفع ببعضهم، وأثبتوا قدراتهم مع الفريق، وأثق في أن مونديال الأندية فرصة أمام الوجوه الشابة لترك بصمتها.