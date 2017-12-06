فييرا: «الريال» المنافس الحقيقي لـ «مدريد»!

دبي (الاتحاد)

شدد البرازيلي جورفان فييرا، المدرب الذي قاد العراق إلى لقب كأس آسيا 2007، أن الحواجز اختفت في كرة القدم الحديثة، وأصبحت جميع الفرق بمثابة «كتاب مفتوح»، إلا أن الفرق الأوروبية تملك ميزة مقارنة عن السباق، بعدما باتت تعرف منافسيها جيداً. وقال فييرا: شاهدنا في العقود الماضية تفوق أندية أميركا الجنوبية على نظيرتها الأوروبية، لأن كان هناك غموض وعدم معرفة المنافس جيداً، ومتأكد أن ريال مدريد لديه تحليل كامل عن جميع فرق البطولة، ويملك فيديو خاصاً عن كل منافس، للوقوف على نقاط قوته وضعفه، وبالتالي اللعب بالأسلوب الذي يضمن له التفوق.

وأضاف: هذا الأمر ليس انتقاصاً من «الملكي» المرشح الأول بالطبع، لما يملكه من عناصر قوية في جميع المراكز، لكن هذا الواقع الذي يجب التعايش معه.

حيث إن الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لا يمكن أن يحدث مصادفة، كما هو الحال في قارات أخرى، وبالنظر إلى السنوات الماضية نجد تقريباً الأسماء نفسها في نصف النهائي مع تغييرات طفيفة، وهذه الفرق تعد الأفضل على مستوى العالم، وبالتالي فإن ريال مدريد هو المرشح الأول للفوز باللقب من دون أي صعوبات تحدث في حال لم يقدم أداءه المعتاد، وبالتالي فإن المنافس الحقيقي لريال مدريد في البطولة هو ريال مدريد نفسه!، وكلما لعب بجدية ورغبة الفوز فلن يفلت منه اللقب، وفي حال التراخي فإنه يعاني كما حدث في النسخة الماضية باليابان.