الاحتلال يهدم منشآت بالقدس ويسلم إخطارات بهدم 13 منزلاً

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (رام الله)

هدمت آليات ثقيلة تابعة لسلطات الاحتلال أمس، عدة منشآت فلسطينية قيد الإنشاء في مخيم شعفاط للاجئين شمالي شرق القدس المحتلة، بزعم «عدم قانونيتها». وأفاد الناطق باسم «فتح» في مخيم شعفاط، ثائر فسفوس، بأن العشرات من القوات الإسرائيلية اقتحمت خلال ساعات الصباح الباكر المخيم، تُرافقها 4 آليات ثقيلة (جرّافات). وأوضح فسفوس أن قوات الاحتلال حاصرت أحد المباني قيد الإنشاء عبارة عن كراجات أو أساسات للمبنى، وشرعت بهدمها، على مقربة من جدار الفصل العنصري. وأوضح الناشط الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت الجميع من التواجد أو الاقتراب من مكان الهدم، منبهاً إلى أنه سيستمرّ الهدم ليطال عدّة مبان في المخيم.

كما سلمت سلطات الاحتلال أمس إخطارات بهدم 13 منزلاً في قرية سنيريا جنوب مدينة قلقيلية. وقالت مصادر من المجلس القروي في القرية، إن الإخطارات التي سيهدم بموجبها 13 منزلاً، تأتي بزعم «عدم الترخيص أو أنها مخالفة لمخطط البناء». من جانب آخر، أمّنت شرطة الاحتلال أمس، الحماية لـ 117 مستوطنا يهوديا خلال اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر في أوقاف القدس، بأن 39 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة وحتى باب السلسلة، وأن 78 مستوطناً من فئة الطلاب اليهود اقتحموا المسجد خلال الجولة الصباحية. وتجول المستوطنون في باحات المسجد وسط حماية عناصر من شرطة الاحتلال، ومرافقة القوات الخاصة المسلّحة، كما أدى بعضهم صلواتٍ تلمودية «صامتة» عند رؤيتهم قبة الصخرة المشرّفة. وهددت شرطة الاحتلال حراس المسجد الأقصى بعدم الاقتراب من المجموعات الاستيطانية أثناء الاقتحام، كما أبعدت الحارس لؤي أبو السعد عن المسجد لمدة 15 يوماً.

كما شنّت قوات الاحتلال فجر أمس، حملة دهم واعتقالات طالت مدنا متفرقة من الضفة الغربية، بينما أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية شمال غرب مدينة غزة. وأعلن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي اعتقال 10 فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.