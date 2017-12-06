الإمارات تحذر من خطورة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

عواصم (الاتحاد، وام، وكالات)

حذر سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أمس، من تداعيات خطيرة لخطوة اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى المدينة من تل أبيب، ما يضفي المزيد من التعقيدات على النزاع الفلسطيني -الإسرائيلي ويعطل الجهود الحثيثة القائمة لإحياء عملية السلام، كما أن من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين كافة حول العالم في ظل محورية القدس وأهميتها القصوى. وأوضح سعادة الجرمن أن الإقدام على هذه الخطوة يعد إخلالاً كبيراً بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل النهائي، ويخالف القرارات الدولية والتي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الراسخة في القدس التي لا يمكن المساس بها أو محاولة فرض أمر واقع عليها.

وقال إن هذه الخطوة تمثل تغييراً جوهرياً وانحيازاً غير مبرر في موقف الولايات المتحدة المحايد، في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى أن تعمل واشنطن على تحقيق الإنجاز المأمول في مسيرة عملية السلام. وأكد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، موقف دولة الإمارات الثابت من القدس ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية مساء أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ نظيره الفلسطيني محمود عباس في مكالمة هاتفية نيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، بينما كشف مسؤول أن ترامب سيعلن اليوم قرار نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل. وأكدت الرئاسة أن الرئيس عباس، أبلغ ترامب بأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس «خطوة مرفوضة» ولها تداعيات خطيرة على عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أبلغ ترامب هاتفياً العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بهذه الخطورة والذي، حذر من «اتخاذ أي قرار خارج إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية»، مشدداً على أن «القدس هي مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم». وأعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد لترامب موقف القاهرة الداعي للحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار المرجعيات والقرارات الأممية. وأفاد بيان للرئاسة المصرية أكد بعد اتصال ترامب به، أنه لا داعي إلى «تعقيد» الوضع في الشرق الأوسط، محذراً من القيام بإجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في الشرق الأوسط.

من جهته، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، رسالة إلى الرئيس الأميركي حذره فيها من نقل سفارة واشنطن إلى القدس، قائلاً «مدينة القدس بخصوصيتها الدينية الفريدة وهويتها التاريخية العريقة، ورمزيتها السياسية الوازنة، يجب أن تبقى أرضاً للتعايش والتساكن والتسامح بين الجميع». وشدد رئيس لجنة القدس، بالقول «من شأن هذه الخطوة أن تؤثر سلباً على آفاق إيجاد تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي»، مطالباً بـ«الحفاظ على مركزها القانوني، والإحجام عن كل ما من شأنه المساس بوضعها السياسي القائم». ودعا إلى «تفادي كل ما من شأنه تأجيج مشاعر الغبن والإحباط والمساس بالاستقرار الهش في المنطقة».