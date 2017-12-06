سلطنة عمان تدعم جهود الكويت

الكويت (كونا)

أعرب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد عن تقدير بلاده واعتزازها البالغ بالجهود الخيرة التي تبذلها الكويت وقيادتها الحكيمة لتقريب وجهات النظر وتنسيق المواقف بين دول المنطقة وصولا إلى توحيد الرؤى للتعاطي مع كل المستجدات. وقال في بيان صحفي لدى وصوله إلى الكويت لترؤس وفد بلاده إلى مؤتمر القمة الـ38 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي إن تلك المساعي الحميدة من جانب الكويت تلقى كل التأييد والمساندة من السلطنة تعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيقاً لتطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل أفضل. وأعرب عن أمل بلاده بتوصل المؤتمر إلى النتائج المرجوة التي تعزز مسيرة التعاون الخليجي وأن ينعم على الشعب الكويتي الشقيق وجميع شعوب المجلس بالمزيد من التقدم والنماء والازدهار.