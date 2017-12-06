الكويت: «تدابير قانونية وإجرائية» لإدماج الإرهابيين العائدين

الكويت (كونا)

أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح أمس، أن بلاده اتخذت كل «التدابير القانونية والإجرائية» بشأن الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع. وأضاف الصبيح في كلمة ألقاها نيابة عن نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله في افتتاح ورشة عمل متخصصة بهذا الشأن، أنه سيتم تقديم مقترح يهدف إلى وضع آليات تعمل على إعادة تأهيل ودمج هؤلاء المقاتلين في مجتمعاتهم بعد خضوعهم لمحاكمات عادلة. وأوضح خلال الورشة التي انعقدت بعنوان «دور المجتمع الدولي في تأهيل الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع» أن دولة الكويت قطعت شوطاً كبيراً في الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري.

وذكر الصبيح أن الكويت أولت هذا التصدي اهتماماً بالغاً على مختلف المستويات وعبر تعاون مشترك، في إعداد برامج ثقافية وتأهيلية للعائدين من مناطق النزاع وإدماجهم في المجتمع المدني لاستئصال الأفكار الضالة وتجريم من يقف خلفها. وأوضح أن إقامة هذه الورشة التي تنظمها اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة في وزارة الخارجية، يأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق السلم والأمن الدوليين. واعتبر الصبيح أن هذا الجهد يؤكد حرص الكويت على مواصلة العمل واتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية لتحقيق الهدف المنشود في الوصول إلى السلام الشامل في مناطق النزاع.