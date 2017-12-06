استئناف محادثات «جنيف-8» بغياب وفد النظام السوري

عواصم (وكالات)

استؤنفت في جنيف الجولة الثامنة من المفاوضات السورية أمس، بعد وصول وفد المعارضة الموحدة إلى مقر المنظمة الدولية للقاء المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، فيما غاب وفد النظام السوري الذي أكدت مصادر رسمية بدمشق أنه مازال يدرس عودته إلى جنيف، فيما صرح مكتب دي ميستورا أنه قد يصل اليوم إلى جنيف.

وأفادت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي أمس، بأن دي ميستورا «سيلتقي وفد المعارضة الموحد مساء». وحول وفد النظام السوري أشارت فيلوتشي إلى أن دي ميستورا لا يزال جاهزا لجذبه للمباحثات فورا بعد عودته إلى جنيف.

وحتى الآن، لم يوضح الوفد الحكومي السوري الذي أعلن في الأول من هذا الشهر، عن انتهاء مشاركته في هذه الجولة، ما إذا كان سيعود إلى مفاوضات جنيف لاستئناف مشاركته فيها. وكانت دمشق أوضحت سابقا أن الوفد الحكومي غادر جنيف بسبب إعلان المعارضة الموحدة، خلال مؤتمر «الرياض -2» عن ضرورة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد.

ووصفت دمشق هذه التصريحات بأنها شرط مسبق غير مقبول وغير مسؤول يقوض جهود دي ميستورا. ورد وفد المعارضة، على لسان الناطق باسمها يحيى العريضي، على ذلك بالقول إن مغادرة الوفد الحكومي هو الذي يمثل شرطا مسبقا.

وفي السياق، أفادت وكالة «نوفوستي» الروسية نقلا عن مصادر لها بأن الوفد الحكومي سيعود إلى جنيف، استجابة لطلب دي ميستورا منه العودة إلى المناقشات في 6 ديسمبر.

ويتوقع أن تركز اللقاءات في جنيف والمزمع استمرارها حتى 15 من هذا الشهر، على مناقشة البنود الـ12 التي طرحها دي ميستورا على الطرفين الأسبوع الماضي. وتعكس هذه «الوثيقة غير الرسمية» نقاط التماس بين موقفي الجانبين، بعد حذف بندين حول الدستور السوري الجديد والمرحلة الانتقالية من النسخة السابقة الصادرة في 24 مارس 2016.

ويتوقع أن يقدم الطرفان، خلال المرحلة الثانية من جولة «جنيف 8» تعديلاتهما على الوثيقة الجديدة التي أشار المبعوث الدولي، في مقدمتها، إلى أن المناقشات المتوازية حول «السلال الأربع» (الدستور، الانتخابات، الإدارة، الإرهاب) ستستمر. وينوي دي ميستورا التركيز، هذه المرة، على القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والانتخابات، الموضوعين اللذين لا تريد دمشق مناقشتها، مصرة على إعطاء الأولوية لموضوع مكافحة الإرهاب.