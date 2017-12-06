«ألماسة السلام» بـ 6.5 مليون دولار

نيويورك (رويترز)

باعت سيراليون واحدة من أضخم قطع الألماس غير المصقول في العالم مقابل 6.5 مليون دولار في مزاد بمدينة نيويورك الأميركية لجمع أموال لتمويل مشاريع للتنمية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال مارتن ربابورت، رئيس مجلس إدارة مجموعة ربابورت للألماس التي أدارت المزاد، إن صانع المجوهرات الفاخرة البريطاني لورنس جراف اشترى الألماسة التي في حجم بيضة والمعروفة باسم «ألماسة السلام».

وقال ربابورت للصحفيين إن عائد بيع هذه الألماسة بالكامل سيوجه من خلال المزاد لحكومة وشعب سيراليون. وعثر قس مسيحي على الألماسة في مارس الماضي بإقليم كونو في شرق البلاد وسلمها إلى الحكومة لبيعها.

وكانت هذه ثاني محاولة من جانب حكومة سيراليون لبيع الألماسة بعد أن رفضت أعلى سعر لبيعها مقابل 7.8 مليون دولار في مزاد أول في فريتاون عاصمة سيراليون في مايو الماضي. وقال ربابورت إن الألماسة عُرضت على حوالي 70 مشتريا محتملا وجذبت سبعة عروض قبل مزاد يوم الاثنين.

ورفعت الأمم المتحدة في عام 2003 حظرا فرضته على صادرات الألماس من سيراليون رغم أن القطاع الذي تُقدر قيمته بنحو 113 مليون دولار يعاني من التهريب.