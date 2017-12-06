«ماستركارد» تعيد شراء أسهمها بقيمة 4 مليارات دولار

إيرفن (د ب أ)

أعلنت شركة إصدار بطاقات الائتمان الأميركية «ماستركارد»، مساء أمس الأول، موافقة مجلس الإدارة على برنامج جديد لإعادة شراء حصة من أسهمها المطروحة للتداول في البورصة. ويستهدف برنامج الشركة كمية من الأسهم العامة الفئة «أ» بقيمة 4 مليارات دولار.

وذكرت الشركة أن البرنامج الجديد سيدخل حيز التنفيذ مع انتهاء البرنامج الحالي لشراء كمية من سنداتها بقيمة 4 مليارات دولار أيضاً، مشيرة إلى أنه يتبقى لها شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار من خلال البرنامج الحالي. في الوقت نفسه، أعلنت الشركة صرف توزيعات نقدية ربع سنوية بقيمة 25 سنتا للسهم الواحد أي بزيادة نسبتها 14% عن التوزيعات النقدية ربع السنوية السابقة.