«جولدمان»: النفط يرتفع في 2018 بعد تراجع المخزون وخفض الإنتاج

عواصم (رويترز)

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط في 2018، مشيرا لانخفاض المخزونات في العام المقبل والالتزام القوي الذي أبدته روسيا والسعودية بتمديد تخفيضات الخام خلال الاجتماع الذي قادته أوبك في فيينا الأسبوع الماضي.

ورفع البنك، في مذكرة صدرت في ساعة متأخرة مساء الاثنين، توقعاته لسعر برنت في العام المقبل إلى 62 دولارا للبرميل ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 57.50 دولار للبرميل. وأضاف أن التعديل يرجع أيضا إلى فرض رسوم أعلى على خطوط الأنابيب الأميركية واتساع الفارق بين الخام الأميركي وبرنت إلى 4.50 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط في أعقاب اتفاق أوبك ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج وتلقى الأسعار دعما حاليا من توقعات بانخفاض المخزونات الأميركية. وتابع «بالطبع المخاطر باقية ونرى أنها تميل للاتجاه الصعودي في 2018 نتيجة المخاوف من شح مفرط سواء نتيجة تعطيلات أو طلب أعلى من توقعاتنا المتفائلة أو أن تترك أوبك المخزونات تهبط سريعا».

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية أمس، قبيل صدور بيانات مخزونات الخام الأميركية مع تقييم السوق إثر ارتفاع إنتاج الخام بالولايات المتحدة في مقابل اتفاق أوبك ومنتجين آخرين الأسبوع الماضي على تمديد تخفيضات المعروض. وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة عشرة سنتات بما يعادل 0.2% عند 62.35 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات أو 0.1% إلى 57.43 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة في كازاخستان كانات بوزمباييف أمس، إن بلاده قد تجد صعوبة في الامتثال لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي جرت الموافقة على تمديده الأسبوع الماضي. وصرح للصحفيين «يمكنني أن أقول لكم إن تنفيذ ذلك سيكون أمرا معقدا بالنسبة لنا. ناقشنا جميع الظروف مع شركائنا في حالة تجاوزنا (حصتنا)». وتابع «لهذا السبب دعمنا الاتفاق بالطبع لكننا ندرك أنه في حالة مواجهتنا مشاكل بشأن الالتزام فيمكن أن نتوجه إلى شركائنا ونناقش الأمر معهم».

من ناحية أخرى، قالت أرامكو السعودية أمس، إنها رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى العملاء الآسيويين في يناير المقبل بمقدار 40 سنتا للبرميل مقارنة بالشهر السابق وذلك بعلاوة سعرية 1.65 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وسلطنة عمان. ورفعت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا 60 سنتا للبرميل في شحنات يناير، مقارنة مع الشهر السابق ليصبح بخصم 1.20 دولار للبرميل عن خام برنت.

وحددت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة بعلاوة تبلغ دولارا للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت لشهر يناير كانون الثاني، وبانخفاض 0.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق.