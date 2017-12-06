العبيدي: غياب 4 لاعبين يعزز دوافعنا أمام «العميد»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
وصف التونسي، نور الدين العبيدي، مدرب فريق الإمارات، لقاء الغد أمام النصر في الجولة الـ 11 لدوري الخليج العربي، بأنه يمثل مرحلة مهمة للغاية بعد الفوز أخيراً على دبا الفجيرة، وقال في الوقت نفسه إن فريقه في الطريق الصحيح للدفاع عن وجوده في «الخليج العربي بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط على لائحة الترتيب، لكن مع أهمية السعي للعودة من دبي بأفضل نتيجة، لدعم المعطيات الإيجابية التي تحققت في الجولة الماضية».
وقلل العبيدي من تأثير غياب 4 لاعبين عن صفوف «الصقور» غداً، وهم أحمد محمد مال الله وعبدالله موسى بسبب الإيقاف، وعلي ربيع وسعد سرور بداعي الإصابة، وقال إن بقية العناصر في أفضل درجة من الجاهزية لمواجهة النصر على ملعبه رغم ظروف النقص العددي التي تعزز دوافعهم، وتمنحهم القوة لمتابعة النتائج الإيجابية، وتأكيد مرحلة التطور التي بلغها الفريق أخيراً.
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