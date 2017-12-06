العبيدي: غياب 4 لاعبين يعزز دوافعنا أمام «العميد»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

وصف التونسي، نور الدين العبيدي، مدرب فريق الإمارات، لقاء الغد أمام النصر في الجولة الـ 11 لدوري الخليج العربي، بأنه يمثل مرحلة مهمة للغاية بعد الفوز أخيراً على دبا الفجيرة، وقال في الوقت نفسه إن فريقه في الطريق الصحيح للدفاع عن وجوده في «الخليج العربي بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط على لائحة الترتيب، لكن مع أهمية السعي للعودة من دبي بأفضل نتيجة، لدعم المعطيات الإيجابية التي تحققت في الجولة الماضية».

وقلل العبيدي من تأثير غياب 4 لاعبين عن صفوف «الصقور» غداً، وهم أحمد محمد مال الله وعبدالله موسى بسبب الإيقاف، وعلي ربيع وسعد سرور بداعي الإصابة، وقال إن بقية العناصر في أفضل درجة من الجاهزية لمواجهة النصر على ملعبه رغم ظروف النقص العددي التي تعزز دوافعهم، وتمنحهم القوة لمتابعة النتائج الإيجابية، وتأكيد مرحلة التطور التي بلغها الفريق أخيراً.

وأكد العبيدي أن لقاء النصر يضعهم في مواجهة أفضل فريق على المستوى التكتيكي في دوري الخليج العربي بالكفاءة الممتازة التي ظهر عليها في المباريات الأخيرة، وهو ما يعني أهمية الحذر من خطورة النصر، والتركيز الجيد للمحافظة على التوازن في الملعب، مشيراً إلى أنه كان يتمنى عدم غياب أي لاعب عن صفوف الفريق في هذه المرحلة لأهمية هذا الأمر في دعم الانسجام بينهم أثناء المباريات، وذلك على غرار ما حدث في المباريات التي شهدت مردوداً قوياً من جميع اللاعبين، رغم أن النتائج لم تأتِ كما يتوقعون، عدا مواجهة دبا التي أعادتهم إلى طريق الانتصارات من جديد.