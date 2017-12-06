ملتقى الاستثمار الإماراتي السعودي الأوغندي يختتم محطته الأولى في كمبالا

كمبالا (الاتحاد)

اختتمت البعثة التجارية التي ينظمها مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس فعاليات زيارتها إلى العاصمة الأوغندية كمبالا التي استمرت 3 أيام، قبل أن تنتقل اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي في إطار جولتها الإفريقية التي تنظمها للعام الثالث على التوالي.

وشاركت البعثة التي نظمتها غرفة الشارقة بالتعاون مع «دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي» و«هيئة تنمية الصادرات السعودية»، في «ملتقى الاستثمار الإماراتي السعودي الأوغندي»، بحضور أكثر من 60 رجل أعمال ومستثمراً من الإمارات والسعودية، ومشاركة مسؤولي عدد كبير من الجهات الرسمية في أوغندا ورجال الأعمال والمستثمرين الأوغنديين.

وقال عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة الشارقة في كلمة له خلال الملتقى، إن تنظيم البعثة التجارية جاء بهدف تقوية أواصر العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية وأوغندا، والسعي المشترك لرفع نسب التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية جديدة وواعدة بين هذه الدول الصديقة، وأوجه تطوير التعاون خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وتبادل الزيارات والاستثمارات.

ولفت العويس إلى المزايا التفضيلية الخاصة التي تتمتع بها المنتجات الإماراتية والسعودية وتنافسيتها، ودعا الجهات الرسمية المشاركة في الملتقى إلى العمل المشترك لتوفير قاعدة بيانات لفرص ومجالات الاستثمار والتصدير، وتسهيل إقامة المعارض والملتقيات التي تدعم مجتمعات الأعمال في الإمارات والسعودية وأوغندا، وزيادة عدد برامج الإيفاد وتبادل الزيارات، والاستفادة من حوافز ومزايا وضمانات الاستثمار وحمايته، إضافة إلى تفعيل قنوات التواصل بين منشآت القطاع الخاص واعتماد الشفافية في مواجهة ومعالجة التحديات.