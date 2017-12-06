فريتيلي وسميث بطلا موريشيوس وأستراليا

دبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح جولة مزدوجة من الفعاليات في الجولة الأوروبية للجولف التي تقام تحت عنوان (السباق إلى دبي)، ببطولتي موريشيوس وأستراليا، وسعى من خلالهما اللاعبون لحصد أكبر عدد من النقاط للتأهل في نهاية الموسم إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، في عقارات جميرا للجولف نوفمبر المقبل.

وفي بطولة بنك أفراسيا موريشيوس المفتوحة قدم جنوب الأفريقي ديلان فريتيلي أداءً رائعاً ليتوج باللقب لينتقل من المركز 21 إلى المركز الثاني في ترتيب السباق، وبدأ فريتيللي الأسبوع بعد حصوله على لقب (أحسن خريج من الجولة الأوروبية) بعد موسم رائع للاعب الصاعد، ليكمل خريج جولة التحدي في تقديم أفضل ما لديه في الموسم الجديد، بعد أن حصل على المركز الـ16 في بطولة هونج كونج المفتوحة الأسبوع الماضي، ثم نجح هذه المرة بحصد اللقب ليكسب 186.238 نقطة في السباق، ليصل مجموع نقاطه هذا الموسم إلى 213.237، متأخراً بفارق 144.473 نقطة عن المتصدر النيوزلندي ويد أورمسبي.

واحتل رومين لانجاسك المركز الثالث في موريشيوس ليحصل على 87.185 نقطة لينتقل إلى المركز الثامن في السباق، بينما شارك زميله الفرنسي ماتيو بافون المركز الخامس مع الفلبيني ميجيل تابوينا ليصل مجموع نقاطه إلى 45.061 لينتقل إلى المركز 15 في ترتيب الموسم بعد أول حدث له هذا الموسم.

وفي بطولة أستراليا المفتوحة التي أقيمت بالتزامن مع بطولة موريشيوس، توج الأسترالي كاميرون سميث بلقب المنافسات التي أقيمت في منتجع رويال باينز في كوينزلاند.

وأنهى هارولد فارنر البطولة في المركز السادس ليحصل على 40.250 نقطة، وتقدم الأميركي إلى المركز 12 في ترتيب الموسم، بينما حصل مواطنه شون كروكر على 31.625 نقطة بعد حصوله على المركز السابع مكرر وانتقل إلى المركز 11 في ترتيب السباق.