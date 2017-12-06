اتفاقية شراكة بين «أدنوك» واتحاد الجو جيتسو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

وقع اتحاد الجو جيتسو اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك للتوزيع» لتصبح بموجبها «شريك الطاقة» للاتحاد لمدة 3 سنوات، اعتباراً من 2017 حتى 2020. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي موسع بالمقر الرئيس لشركة «أدنوك» على كورنيش أبوظبي، وحضر مراسم التوقيع كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي أمين عام الاتحادين الآسيوي الدولي، وريم البوعينين رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية بشركة «أدنوك»، وتنص الشراكة على دعم ورعاية أنشطة الاتحاد الداخلية والخارجية، بما فيها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو السنوية، وسلسلة جولات «أبوظبي جراند سلام»، إضافة إلى برنامج صناعة الأبطال لرعاية 20 لاعباً ولاعبة من المواهب الصاعدة بهدف توفير البيئة المثالية لهم، وقيادتهم إلى التميز والإبداع تعليمياً ورياضياً وسلوكياً وأخلاقياً، وذلك من منطلق الابتكار والإبداع ورفع حصة مساهمة الاتحاد وشركائه الاستراتيجيين المجتمعية لتحقيق الهدف الأسمى للاتحاد وهو «المساهمة في بناء جيل قوي».

وتتضمن الاتفاقية أيضاً تفعيل الشركة للنادي الرياضي التابع لشركة «أدنوك» في المقر الرئيس لها بهدف إتاحة الفرصة أمام كل موظفيها لممارسة رياضة الجو جيتسو من خلال برنامج مميز، ويتولى الاتحاد توفير المدربين والمعدات الرياضية والأبسطة والبرامج، وكل ما يتعلق استيعاب طاقاتهم وتطوير مستوياته.

وبهذه الاتفاقية تنضم مؤسسة وطنية كبرى لدعم برامج وأنشطة الاتحاد التي تمثل قوة الدفع لإنجازاته وانتصاراته، ما أهله للفوز بجائزة «محمد بن راشد للإبداع الرياضي» كأفضل مؤسسة رياضية في الدولة، على ضوء النتائج المميزة التي تحققت للأبطال على المستويين القاري والعالمي في السنوات الأخيرة، والانتشار الواسع للعبة في مختلف إمارات الدولة، ووفرة الأبطال والبطلات المؤهلين والمؤهلات لصعود منصات التتويج في كل المحافل، في نفس الوقت الذي تتسابق فيه الأندية والمؤسسات بالدولة على الانضمام لهذا المشروع ورعايته بأفضل صورة لتحقيق المزيد من الانتصارات.

من ناحيته، رحب عبدالمنعم الهاشمي، باتفاقية الشراكة، مشيراً إلى أنها خطوة على طريق التميز، لأنها تمنح فرصاً جديدة لأبطال جدد في البروز والتطور، من خلال توفير كل عناصر الدعم لهم في التدريبات والمعسكرات والمشاركات الداخلية والخارجية، كما أنها تعكس حجم الثقة الكبيرة التي يحظى بها اتحاد الجو جيتسو وبرامجه لدى كل المؤسسات الوطنية.