  • الأربعاء 17 ربيع الأول 1439هـ - 06 ديسمبر 2017م

«الفاتن» أول الجعدان المحليات

«زيارة» تتفوق على «خيال» في «صباحية الأبكار»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 06 ديسمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

توجت «زيارة» لمالكها عيسى علي المنصوري بلقب الشوط الرئيس الأول لسن اللقايا الأبكار المحليات في منافسات الفترة الصباحية التي شهدت إقامة 24 شوطاً لمسافة 5 كلم بالميدان الجنوبي للهجن بالوثبة، وحققت «زيارة» زمناً قدره 7.37.0 دقيقة، وأحرزت «خيال» لنايد مسلم العفاري ناموس الشوط الرئيس الثاني للأبكار المهجنات بتوقيت 7.35.4 دقيقة.

وفي أول أشواط اللقايا الجعدان المحليات، حلق «الفاتن» لعبيد سالم مصبح الغفلي بالمركز الأول في زمن قدره 7.32.8 دقيقة، بينما انتزع «حطاب» لمحمد سعيد الخييلي صدارة الشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن قدره 7.36.0 دقيقة.

وتواصلت الإثارة في ثاني أيام جائزة زايد الكبرى للهجن مع أشواط الفترة الصباحية التي شهدت منافسة كبيرة من المطايا من أجل انتزاع المركز الأول والجائزة المالية وقدرها 50 ألف درهم، وفازت «الشامخة» لحمد ناصر بن شامس الدرعي بلقب الشوط الخامس بعدما قطعت مسافته في 7.29.9 دقيقة، مسجلة أفضل توقيت زمني في منافسات الفترة الصباحية لسن اللقايا.

وفي الشوط السادس، كانت «نوف» لحمد سهيل العامري على موعد مع المركز الأول بزمن قدره 7.31.9 كثاني أفضل توقيت في هذه الفئة، وفاز «شاهين» لمحمد جابر بن عودة بصدارة الشوط السابع للجعدان المحليات محققاً زمناً قدره 7.36.3 دقيقة، أما الشوط الثامن فكان من نصيب «مداوي» لناصر علي سالم الوهيبي بزمن قدره 7.34.7 دقيقة.

وأعلنت «الدكتورة» لعبيد ناصر المنصوري عن نفسها بقوة وسيطرت على الشوط التاسع محققة المركز الأول، فيما توجت «بلشة» لراشد بن الذيب المري بلقب الشوط العاشر للأبكار المهجنات، وابتسم الشوط الحادي عشر المخصص للجعدان المحليات لـ «شاهين» لراشد سليمان المسكري، محققاً زمناً قدره 7.35.5 دقيقة، وفي الشوط الثاني عشر خطف «نسناس» لمحمد سعيد الهاشمي المركز الأول، فيما انتزعت «الشاهينية» لأحمد سالم الدرعي صدارة الشوط الثالث عشر بزمن قدره 7.39.1 دقيقة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 