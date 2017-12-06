«زيارة» تتفوق على «خيال» في «صباحية الأبكار»

أبوظبي (الاتحاد)

توجت «زيارة» لمالكها عيسى علي المنصوري بلقب الشوط الرئيس الأول لسن اللقايا الأبكار المحليات في منافسات الفترة الصباحية التي شهدت إقامة 24 شوطاً لمسافة 5 كلم بالميدان الجنوبي للهجن بالوثبة، وحققت «زيارة» زمناً قدره 7.37.0 دقيقة، وأحرزت «خيال» لنايد مسلم العفاري ناموس الشوط الرئيس الثاني للأبكار المهجنات بتوقيت 7.35.4 دقيقة.

وفي أول أشواط اللقايا الجعدان المحليات، حلق «الفاتن» لعبيد سالم مصبح الغفلي بالمركز الأول في زمن قدره 7.32.8 دقيقة، بينما انتزع «حطاب» لمحمد سعيد الخييلي صدارة الشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن قدره 7.36.0 دقيقة.

وتواصلت الإثارة في ثاني أيام جائزة زايد الكبرى للهجن مع أشواط الفترة الصباحية التي شهدت منافسة كبيرة من المطايا من أجل انتزاع المركز الأول والجائزة المالية وقدرها 50 ألف درهم، وفازت «الشامخة» لحمد ناصر بن شامس الدرعي بلقب الشوط الخامس بعدما قطعت مسافته في 7.29.9 دقيقة، مسجلة أفضل توقيت زمني في منافسات الفترة الصباحية لسن اللقايا.

وفي الشوط السادس، كانت «نوف» لحمد سهيل العامري على موعد مع المركز الأول بزمن قدره 7.31.9 كثاني أفضل توقيت في هذه الفئة، وفاز «شاهين» لمحمد جابر بن عودة بصدارة الشوط السابع للجعدان المحليات محققاً زمناً قدره 7.36.3 دقيقة، أما الشوط الثامن فكان من نصيب «مداوي» لناصر علي سالم الوهيبي بزمن قدره 7.34.7 دقيقة.