ماسكيرانو مستمر مع البارسا

برشلونة(أ ف ب)

أكد أرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني، أنه يريد بقاء المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو في صفوف الفريق لحاجته إلى خدماته، قاطعاً الطريق على احتمال مغادرته في يناير.

ويواجه برشلونة نقصاً في الخط الخلفي، إذ سيغيب الفرنسي صامويل اومتيتي الذي شغل مركز ماسكيرانو في قلب دفاع الفريق الكاتالوني، لمدة شهرين بسبب تمزق في أوتار الركبة، في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع سلتا فيجو 2-2 السبت.

ولا يشارك ماسكيرانو حاليا بسبب إصابة في الركبة أيضا، في حين أن لاعب أرسنال السابق البلجيكي توماس فرمايلن يعاني من سلسلة إصابات منذ انضمامه إلى برشلونة في 2014.

وقال فالفيردي: ماسكيرانو لاعب في صفوف فريقنا ونحن نعول عليه. نريده أن يتعافى في أقرب فرصة وأنا أثق به كثيراً.