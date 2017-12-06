الإمارات تتسلم علم استضافة مونديال التايكواندو

دبي (الاتحاد)

تسلم العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو علم استضافة الإمارات لمنافسات الجولة الختامية للجائزة الكبرى، وكأس العالم للمنتخبات بالتايكواندو (الفجيرة 2018)، من قبل رئيس الاتحاد الدولي الكوري الجنوبي الدكتور فو، وذلك على هامش ختام منافسات النسخة 2017 التي أقيمت في كوت ديفوار، وبحضور جميع القيادات الرياضية العالمية بالتايكواندو.

حضر المراسم نادر أبو شاويش مدير البطولة والمدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية، وسبق تسلم العلم، إجراء محادثات واجتماعات ناجحة بين اللجنة الفنية للاتحاد الدولي ووفد الإمارات.

وقال أحمد حمدان الزيودي «نحن سعداء لما أسفرت عنه الاجتماعات، وتم إجراء عرض آخر الاستعدادات، والاتفاق على إجراء مزيد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتحقيق أعلى درجات الجاهزية». وتابع: «تبادلنا الأفكار والمقترحات في أمور عديدة، وهناك ارتياح عالٍ من الاتحاد الدولي، والجميع يتطلع لإخراج الحدث بأفضل صورة، ومن أبرز الجوانب التي تم بحثها مكان إقامة البطولتين معاً، ونوعية وعدد الفنادق التي ستكون مقراً للمشاركين والجمهور والمنظمين وضيوف البطولة، ووسائل الإعلام، والجوانب الفنية واللوجستية ذات الصلة».