الإمارات تتسلم علم استضافة مونديال التايكواندو

دبي (الاتحاد)
تسلم العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو علم استضافة الإمارات لمنافسات الجولة الختامية للجائزة الكبرى، وكأس العالم للمنتخبات بالتايكواندو (الفجيرة 2018)، من قبل رئيس الاتحاد الدولي الكوري الجنوبي الدكتور فو، وذلك على هامش ختام منافسات النسخة 2017 التي أقيمت في كوت ديفوار، وبحضور جميع القيادات الرياضية العالمية بالتايكواندو.
حضر المراسم نادر أبو شاويش مدير البطولة والمدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية، وسبق تسلم العلم، إجراء محادثات واجتماعات ناجحة بين اللجنة الفنية للاتحاد الدولي ووفد الإمارات.
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