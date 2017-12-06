منتخبنا يواجه الهند في افتتاح «آسيوية اليد»

رضا سليم (دبي)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد جدول مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم للرجال التي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير المقبل، في مدينة سون الكورية الجنوبية، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة، مع كوريا الجنوبية صاحب الأرض، والهند وبنجلاديش، فيما تضم المجموعة الأولى اليابان وإيران والعراق والمجموعة الثانية تجمع البحرين وعمان وأستراليا وأوزبكستان، والرابعة تضم قطر والسعودية والصين ونيوزيلندا. ويدشن منتخبنا مشواره في البطولة 18 يناير أمام الهند، وهي أولى مباريات البطولة بشكل عام، حيث يشهد اليوم الأول 7 مباريات، على صالتين، يلتقي في المباراة الثانية كوريا الجنوبية وبنجلاديش والثالثة تجمع السعودية والصين، والرابعة بين قطر ونيوزيلندا، وفي الصالة الثانية، يلتقي العراق واليابان وفي المباراة الثانية عمان وأستراليا والثالثة البحرين مع أوزبكستان.

ويلتقي منتخبنا مع بنجلاديش في المواجهة الثانية 19 يناير، فيما يلعب في نفس المجموعة كوريا الجنوبية مع الهند، وفي نفس اليوم، يلتقي السعودية مع نيوزيلندا وقطر مع الصين وعمان مع أوزبكستان والبحرين مع أستراليا والعراق مع إيران.

ويخوض منتخبنا مباراته الأخيرة في الدور التمهيدي 20 يناير أمام كوريا الجنوبية، وبنجلاديش مع الهند، فيما يلتقي عمان مع البحرين، واليابان مع إيران، وأستراليا مع أوزبكستان، والسعودية مع قطر والصين مع نيوزيلندا. ويواصل المنتخب تدريباته اليوم بصالة نادي الوصل وغدا بصالة النصر، بعدما أنهى التدريبات على مدار يومين بصالة نادي الشارقة، بحضور 9 لاعبين هم إبراهيم القرص وفراس محمد وبلال مال الله من الشارقة وعبدالله خميس ووليد رمضان من النصر ووحيد مراد ومرزوق أحمد وعبدالله أحمد من الأهلي وأحمد سالم حارس العين، فيما تواجد رحمة غالب من الوصل وأحمد عبدالله من الشارقة وكلاهما يخضع للعلاج، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب عدم الحصول على التفرغ في الوقت الذي بات من الصعوبة حصول لاعبي الشارقة على تفرغ من عملهم بعدما استنفدوا ذلك خلال مشاركة الشارقة في بطولة الأندية الآسيوية والخروج في معسكرات إعداد والمشاركة في كأس السوبر الإماراتي البحريني، وباتت هذه الأزمة تهدد إقامة معسكر خارجي في تونس.

حضر التدريبات نبيل عاشور امين عام الاتحاد، ومحمد الحمادي مدير المنتخبات وعلي المرزوقي إداري المنتخب، بجانب حضور الدكتور عيسى النعيمي رئيس اتحاد اليد السابق، ومحمد الحصان نائب رئيس شركة الشارقة للألعاب الجماعية، وعلي الأميري مدير الألعاب الجماعية بالشارقة. وحرص المدرب الجزائري صالح بو شكريو على عمل حصة تدريبية كاملة، تناولت الجوانب البدنية والفنية، ونظرا لعدم وجود عدد كاف وحارس مرمى واحد اضطر المدرب إلى اللعب عدد من الجمل التكتيكية ما بين الدفاع والهجوم.