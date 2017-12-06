لاعبو إشبيلية يجهزون هدية بيريزو

برشلونة (د ب أ)

يتطلع لاعبو إشبيلية إلى رسم البسمة على وجه مدربهم إدواردو بيريزو، الذي أجرى مؤخراً عملية جراحية لإصابته بسرطان البروستاتا، ولا يزال طريح الفراش لتلقي العلاج بعد الجراحة، وذلك عندما يحل في ضيافة ماريبور السلوفيني.

وكان إشبيلية قلب تأخره بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول من مباراة الفريق أمام ليفربول، في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال إلى تعادل ثمين للغاية 3/‏‏‏ 3، ليعزز الفريق فرصه في التأهل إلى الدور الثاني من خلال مباراة الجولة السادسة الأخيرة.

ويتابع بيريزو مباراة فريقه من منزله في إسبانيا، لكنه ينتظر منهم هدية التأهل لدور الـ 16، حيث يتطلع بيريزو إلى فوز الفريق رغم أن التعادل سيكون كافياً للتأهل.

وبدأ بيريزو مرحلة العلاج يوم الثلاثاء الماضي بعد إجراء الجراحة، كما تابع مباراة فريقه التي فاز فيها على ديبورتيفو لاكورونا 2/‏‏‏ صفر في الدوري الإسباني، مطلع هذا الأسبوع عبر شاشات التلفزيون.

وجاء الفوز على لاكورونا، ليؤكد أن الفريق قدم هذا الموسم بداية أفضل من بدايته في الموسم الماضي، تحت قيادة الأرجنتيني خورخي سامباولي.