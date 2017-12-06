مغامرة فيرنر مستمرة

لايبزيج (أ ف ب)

يأمل المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر، تعويض ما فاته يوم 26 سبتمبر في إسطنبول، وقيادة فريقه لايبزيج إلى مواصلة مغامرته الأولى في دوري الأبطال، من خلال الفوز على ضيفه بشكتاش التركي في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

ولم تكن المواجهة الأولى لفيرنر وفريقه مع بشتكاش عادية، إذ اضطر لترك أرضية الملعب بعد 32 دقيقة فقط، عندما كان فريقه متخلفاً صفر-1 في مباراة انتهت لصالح بطل تركيا 2-صفر.

واشتكى المهاجم البالغ 21 عاماً من دوار نتيجة الضجيج الذي تسبب به جمهور الفريق المضيف، وخضع بعد عودته إلى ألمانيا للفحص الطبي، وتبين أنه يعاني مشكلة في عضلات العنق نتيجة التشنج، ما تسبب بغيابه عن الملاعب 3 أسابيع.

وتحدث فيرنر عما حصل معه في تلك الأمسية، قائلاً لشبكة «زي دي إف» الألمانية: وصل جسمي إلى نقطة القول، كفى، شعرت بدوار، كان هناك الكثير من الضغط في المباراة، كانت مباراتي الأولى في دوري الأبطال وشعرت بإعياء.