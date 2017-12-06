جو أفضل برازيلي

ريو دي جانيرو(رويترز)

اختار النقاد الرياضيون المهاجم جو لاعب كورنثيانز، كأفضل لاعب في الدوري البرازيلي، بعدما أنهى الموسم متقاسماً صدارة هدافي البطولة. وأحرز جو، الذي قضى فترتين سيئتين في مانشستر سيتي وإيفرتون في إنجلترا، 18 هدفاً، ليتساوى مع هنريك دورادو لاعب فلومينيسي.

وفاز كورنثيانز باللقب وانضم 3 لاعبين منه إلى تشكيلة العام، وهو نفس عدد لاعبي جريميو الفائز بكأس ليبرتادوريس. وقال جو في حفل في ريو دي جانيرو: نحن سعداء. عملنا بجدية واللقب كان مستحقاً، لذا أهدي الكرة الذهبية لجماهير كورنثيانز وزملائي الذين يستحقونها أيضاً. وفاز أوتيرو لاعب أتليتيكو مينيرو بجائزة هدف العام الذي سجله في مرمى كوريتيبا من 50 ياردة من فوق الحارس.