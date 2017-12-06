«المرسيسايد».. قمة مواجهات «الاتحاد الإنجليزي»

لندن (رويترز)

سيرحب ليفربول بغريمه إيفرتون في قمة مرسيسايد في أبرز مواجهات الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي، بينما يلعب أرسنال حامل اللقب مع نوتنجهام فورست المنتمي للدرجة الثانية.

وطبقا للقرعة التي سحبت أمس الأول سيلعب مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز على أرضه أمام بيرنلي، بينما يستضيف مانشستر يونايتد الفائز باللقب 12 مرة منافسه ديربي كاونتي فريق الدرجة الثانية، ويحل تشيلسي ضيفا على نوريتش سيتي. وأوقعت القرعة برايتون آند هوف البيون أمام ضيفه وغريمه كريستال بالاس، بينما يستضيف ميدلسبره منافسه سندرلاند.

وستقام مواجهات الدور الثالث بين الخامس والسابع من يناير كانون الثاني.

من ناحية أخرى، تمنى كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، أن يكون منافسه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد حاضراً في قمة المدينة بالدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل لأنه يحب مواجهة أفضل الفرق وأفضل اللاعبين.