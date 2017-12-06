«الأوراق المالية» تبحث إجراء تعديلات على بعض أنظمة الهيئة

ابوظبي (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إجراء تعديلات على بعض أنظمة الهيئة، واطلع على خطط إعادة الهيكلة المالية لبعض الشركات المساهمة العامة.

وعقد المجلس اجتماعه التاسع عشر (من الدورة الخامسة للمجلس) في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، وذلك في إطار سعي هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير النظام الإشرافي والرقابي ومنظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة والارتقاء بها لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، ومن بينها إجراء تعديلات على بعض أنظمة الهيئة، والاطلاع على خطط إعادة الهيكلة المالية لبعض الشركات المساهمة العامة، ورفد المجلس الاستشاري للهيئة بخبرات جديدة، وتجديد عضوية الهيئة في المنظمة العالمية للإفصاح الإلكتروني XBRL، كما أحيط المجلس علماً باعتماد مجلس الوزراء للهيكل التنظيمي الجديد للهيئة.

واستعرض مجلس الإدارة نتائج الحلقة النقاشية التي نظمتها الهيئة وشارك فيها ممثلون عن أطراف السوق المالي وتناولت «حالة الأسواق المالية بدولة الإمارات»، وأطلع المجلس على تقرير عن أبرز توصيات الحلقة النقاشية والجهود التي قامت بها الهيئة في هذا السياق، وما تطرقت إليه الحلقة النقاشية من مبادرات اتخذتها الهيئة على صعيد تطوير المنظومة التشريعية والإجراءات التي تستهدف ترقية الأسواق المالية لأسواق متقدمة وتعزيز الخدمات المالية الجديدة التي تسهم في تعميق السوق، وجهود الهيئة في تطوير سوق الإصدار الأولي وإدراج شركات جديدة في السوق الأساسية والسوق الثانية، كما اطلع المجلس على مذكرة بشأن الزيارات التي قام بها للهيئة عدد من الجهات المحلية والخارجية، وذلك في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

وبمناسبة انتهاء مدة عضويتهما وتقديراً لما قاما به من دور متميز في إنجاح مهام الهيئة وتحقيق الدور المنوط بها خلال فترة العضوية بمجلس الإدارة، كرم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، كلا من عضوي المجلس محمد بن علي بن زايد الفلاسي، نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال الدورتين الرابعة والخامسة، وهلال خلفان بن ظاهر المهيري، عضو مجلس إدارة الهيئة خلال الدورة الخامسة، وذلك نظراً لما قام به كل منهما من جهود متميزة انعكست على تحقيق العديد من المشاريع والمهام وساهمت في الارتقاء بمستوى الأداء في الهيئة.

وتسلم عضوا المجلس المكرمين درع الهيئة وشهادة تقدير من معالي سلطان المنصوري وذلك بحضور أعضاء المجلس و الرئيس التنفيذي للهيئة ونواب الرئيس التنفيذي.