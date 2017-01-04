مروان المعلا: ننتظر سباقات ممتعة وتحدياً قوياً

المنطقة الغربية (الاتحاد)

أكد الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات موتوربلكس، أن تل مرعب سيكون وجهة مهمة لكل الباحثين عن المتعة والمغامرة اليوم وغداً، من خلال منافسات صعود التل في اليومين الأخيرين من المهرجان، وقال: ستتحول منطقة تل مرعب إلى مزار مهم وستتجه كل الأعين صوب التل لمتابعة منافسات صعود التل والتنافس الكبير بين مختلف المتسابقين من أجل كسر التوقيت في فئات البطولة، المتسابقين كافة قاموا بتجهيز سياراتهم واستعدوا للتحدي الكبير، الذي يُبرز لنا القيمة التي تحملها هذه المنافسة لكل المشاركين، خاصة مع الإقبال الكبير والمشاركة الضخمة لكل عشاق المغامرة والتحدي.

وأضاف الشيخ مروان: نشهد اليوم مشاركة 4 فئات في محاولات صعود التل وكسر التوقيت، وبكل تأكيد ستكون كل محاولة جديرة بالمتابعة، خاصة أن كل متسابق ستتاح له الفرصة للقيام بمحاولتين من خلال صعود التل.

وتوجه الشيخ مروان بالشكر إلى نادي الغربية الرياضي لما يقوم به من جهود ملحوظة في تطوير مهرجان ليوا الرياضي عاماً بعد آخر، والارتقاء به للأفضل من ناحية المنافسات والفعاليات التي يضمها المهرجان، وقال: يحسب للإخوة في نادي الغربية الرياضي التميز الذي يظهر به المهرجان في كل مرة، حيث يقدمون من عام لأخر الكثير من الفعاليات المتجددة والمصاحبة للحدث، هذا الموسم كنا على موعد للمرة الأولى مع الاستعراض الرملي للسيارات، التي اجتذب جمهوراً غفيراً من السعودية للمشاركة، بالإضافة إلى ردود الأفعال الإيجابية التي صاحبت هذا الاستعراض بعد إقامته للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان، وأيضاً استحداث النادي لمعرض صور تل مرعب، الذي حضور ضمن المهرجان وطيلة أيام الأسبوع، في لفتة رائعة من القائمين على المهرجان من أجل تعريف الزوار والجمهور بالتاريخ الجميل لهذه المنطقة وللسباقات التي أقيمت من خلال التل في السنوات الماضية.

وتمنى الشيخ مروان أن نشهد على مدار يومين سباقات ممتعة وتحدياً رائعاً من المشاركين كافة، حيث قال: هو ختام المهرجان، ونتمنى أن يكون خير ختام لموسم 2017 في هذه المنطقة، ونتمنى كل السلامة لجميع المتسابقين والمشاركين.