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في قرار أصدره رئيس الدولة

محمد بن زايد رئيساً للجنة التعاون والتنسيق المشترك بين الإمارات والسعودية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

أبوظبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً في شأن تشكيل لجنة للتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، نص في مادته الأولى على أن تنشأ لجنة للتعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائباً للرئيس.

ووفقاً للمادة الثانية من القرار، يصدر رئيس اللجنة قراراً بتعيين أعضائها، ممثلين عن عدد من الجهات والقطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة. وتختص اللجنة المشمولة بحكم المادة الأولى من هذا القرار، بالتعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة، العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وغيرها من المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين، ولها الصلاحيات اللازمة كافة لتنفيذ وتسيير أعمالها. ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

     
 

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