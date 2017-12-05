مصادر مصرية: الكويت ستطالب قطر بالموافقة على مطالب الدول الأربع

القاهرة (مواقع إخبارية)

قالت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، النائبة غادة عجمي، إنه يصعب قراءة المشهد بوضوح بشأن القضايا المنتظرة في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت اليوم وغدا، وأضافت في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن الاجتماع سوف يشهد الوساطة الإيجابية من الجانب الكويتي لتقريب الآراء بين الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية والإمارات والبحرين ومصر» وقطر، كما سيطالب بشكل كبير قطر بالانسياق للمطالب العربية والتوقف عن دعم الإرهاب ورعايته، متمنية أن يتم الاستجابة إلى هذه الطلبات من الجانب القطري وتغيير سياسته.

من جانبها، قالت النائبة شادية الجمل عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن القمة الخليجية بحضور أمير قطر تميم بن حمد، قد يكون لها أهمية كبيرة بطرح الأزمة القطرية مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، متمنية أن تقوم قطر من خلالها بالتوقف عن دعمها للإرهاب وعودتها إلى رشدها، وللثوب العربي مرة أخرى.

وأشارت في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن الكويت حاولت أكثر من مرة للوصول إلى حل للأزمة، ولكن لم تصل إلى حل لمنع قطر عن التنازل عن أفكارها الإرهابية ورعايتها لأخطر الكيانات والشخصيات الإرهابية، موضحة أن المرة الحالية ستعمل الكويت جاهدة لمنع الانقسام العربي.

وقال النائب جمال محفوظ عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن قطر من الصعب جدًا أن تغير موقفها مع الدول العربية، لأن هناك أموراً وقضايا قد تكشف عليها بعد اعترافها للدول العربية بخطئها وامتناعها عن دعم الإرهاب، موضحًا أن دعمها للإرهاب وإيواءها للإرهابيين أمر أصبح متأصلاً بها.

وأضاف أنه قد يتم مناقشة أزمة قطر مع الدول العربية خلال القمة، خاصة أن تميم سيكون مشاركاً، وأن الكويت هي المنظمة للقمة الخليجية وهي تعد الدولة المسؤولة عن تقارب العلاقات وإجراء المصالحة بين الدول العربية وقطر. وطالب دول مجلس التعاون إسقاط عضوية قطر من المجلس، لرعايتها للإرهاب مما يضر بالأمن القومي العربي بالكامل.