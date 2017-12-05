أزمة قطر تتلاشى في الإعلام الدولي



تاريخ النشر: الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 أبوظبي (مواقع إخبارية) أكد مراقبون فشل الدوحة على مرار الأشهر الـ6 الماضية في تمرير الادّعاءات عن مظلوميتها جراء مقاطعتها من جانب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) منذ الخامس من يونيو الماضي، ونقل تقرير لموقع «بوابة العين» الإخبارية عن هؤلاء قولهم «إن جهود قطر لم تصمد طويلاً أمام حيثيات أثبتت للعالم أنها تدعم الإرهاب وتهدّد الأمن القومي والخليجي والعربي». وأوضح هؤلاء أنه بمرور الوقت، ومع إصرار الدوحة على مواقفها، وتنصلها من رعاية الإرهاب، فقدت الأزمة حيزها بالإعلام الدولي، وبدأ نسق تغطيتها يتناقص حتى تلاشى تدريجياً، مدعوماً في ذلك بوهن دبلوماسي كشف عن تناقض بين التصريحات والسياسات. وأضحى الحديث عن الأزمة شبيها باجترار خبر قديم خال من الحياة، وهذا ما أدركه القائمون على كبرى المؤسسات الإعلامية الكبرى، ممن باتوا حريصين على عدم طرح مثل هذا الموضوع على النقاش ببرامجهم التلفزيونية أو الإذاعية أو حتى قراءاتهم بالصحف اليومية.