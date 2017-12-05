أحكام بالإعدام والسجن لـ5 من «خلية الركبان» بالأردن

جمال إبراهيم، وكالات (عمان)

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، أحكاماً تراوحت بين السجن عامين والاعدام شنقاً بحق 5 سوريين على خلفية الهجوم بسيارة مفخخة الذي استهدف مخيم الركبان للاجئين على الحدود السورية صيف 2016، وأدى لمقتل 7 عسكريين أردنيين. وبحسب لائحة الاتهام، فقد وجهت لأفراد «خلية الركبان الداعشية» تهم القيام بأعمال إرهابية أدت إلى مقتل 7 عسكريين أردنيين وإصابة 13 شخصاً، في 21 يونيو 2016. وحكمت المحكمة على المتهم الرئيس نجم العمور (21 عاماً) بالإعدام شنقاً بعد إدانته بـ«القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى هدم بناء».

وأصدرت أحكاما بالإعدام شنقاً أيضاً، على المدانين أحمد البدور (20 عاماً) وفادي العمور (21 عاماً) وخليف الغياث (26 عاماً) قبل أن تقرر خفضها إلى السجن المؤبد بعد «الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية». ونال المدان أحمد العلي (23 عاماً) عقوبة السجن عامين بعد إدانته بـ«دخول المملكة بطريقة غير مشروعة». والمدانون الخمسة كانوا يقطنون مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية. واستهدف الهجوم بسيارة مفخخة، موقعاً عسكرياً أردني بمنطقة الركبان، كان يقدم خدمات لنحو 60 ألف سوري عالقين في المنطقة المحايدة، فيما أثبتت التحقيقات أن المتهم الرئيس أرسله «داعش» للمخيم.