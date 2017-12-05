فيديو.. محمد بن زايد: الأمن الركن الأساسي في تأسيس المجتمعات والدول المستقرة عبر التاريخ

العين (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر المقام بمدينة العين، وفداً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسها، يرافقهم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي.
وقدم سموه تهنئته لمنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي كافة، بمناسبة الذكرى الستين للتأسيس، مشيداً بالعمل والعطاء الذي قدمته شرطة أبوظبي منذ سنين وما زالت في تعزيز مسيرة الأمن والأمان والسلامة، ونشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع.
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وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص باستمرار على التطوير والتحديث المستمرين، والأخذ بأرقى أساليب العمل الأمني، واعتمادها على العلم، وتبنيها رؤية متكاملة للأمن لا تقصره على جانبه الشرطي فحسب، وإنما تمتد إلى جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، تجسيداً لمفهوم «الأمن مسؤولية الجميع» الذي يجعل المجتمع شريكاً للشرطة في حفظ الأمن والوقاية من الجريمة وكشفها.
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حضر مجلس سموه بقصر المقام، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي.