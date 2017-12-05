إصابة فلسطيني واعتقال 22 آخرين باشتباكات مع الاحتلال شمال الضفة

القدس المحتلة، رام الله (الاتحاد، وكالات)

أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال أمس، بعد اندلاع مواجهات في قرية قصرة شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن الاحتلال ومصادر طبية فلسطينية. كما اعتقلت قوات الاحتلال 22 فلسطينياً في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية فجر أمس. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن «عشرات الفلسطينيين وصلوا إلى منطقة قصرة وبدأوا بإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة على قوات الأمن» في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم نقل الفلسطيني المصاب لتلقي العلاج في مستشفى بمدينة نابلس، مبينة أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في الصدر لكن حالته مستقرة. وتشهد قرية قصرة توترات الخميس الماضي تخللها مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين، أدت إلى مقتل فلسطيني بنيران مستوطن في القرية.

وأعلن جيش الاحتلال المنطقة القريبة من مستوطنة مجداليم قرب قرية قصرة «منطقة عسكرية مغلقة». وقالت مصادر فلسطينية في البلدة إن الجيش الإسرائيلي اقتحم قُصرة لتأمين اقتحام مستوطنين للبلدة، بينما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدداً من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، خلال التصدي للمستوطنين الذين توجهوا إلى المغارة التي جرى احتجاز عدد منهم فيها الخميس الماضي، بعد إطلاق النار على المواطن محمود عودة من قبل مستوطن. بالتوازي، واصلت البحرية الإسرائيلية أمس، ملاحقة واستهداف الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، حيث هاجمت مراكب الصيد في بحر منطقة الواحة شمال غرب القطاع، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوبها، بينما كانت تعمل على بعد 3 أميال من الشاطئ. وفي الوقت نفسه، أفرجت سلطات الاحتلال عن الصيادين الـ5 الذين اعتقلتهم البحرية الإسرائيلية في عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال غرب غزة، مساء أمس الأول.