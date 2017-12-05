العثور على 70 جثة من ضحايا «داعش» جنوب الموصل

بغداد (الاتحاد)

أعلنت القوات الأمنية العراقية أمس، عثورها على مقبرة جديدة تعود لضحايا عناصر «داعش» في ناحية الشورى جنوب الموصل بمحافظة نينوى، فيما أطلقت هذه القوات سراح 50 معتقلاً من المدنيين الذين تم اعتقالهم بعد الاشتباه بتورطهم مع «داعش».

وقال مصدر أمني، إن القوات الأمنية المحلية عثرت على 70 جثة جديدة تعود لضحايا «داعش» في إحدى مقابر التنظيم في ناحية الشورى، بينهم أطفال ونساء تم إعدامهم جميعا خلال عمليات التحرير.

وأضاف أن« القوات الأمنية نقلت الجثث إلى الطب الشرعي».

من جانب آخر، ذكر المصدر أن« قيادة عمليات نينوى أطلقت سراح 50 معتقلاً مشتبهاً بهم بعد التحقيق معهم والتدقيق الأمني الذي أثبت براءتهم من العلاقة بداعش».

في سـياق متصل، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» أمس، أن ضحايا العنف والإرهاب في العراق خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 117 قتيلاً مدنياً عراقياً، وجرح 264 آخرين.