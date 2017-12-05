العبادي يدعو إلى العدالة بتوزيع المناصب والثروة

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل)

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، إلى استئصال الفكر الإرهابي، وتوزيع المناصب والثروة في العراق بعدالة. ورفضت الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية، بينما كشف نواب عن المكون الشبكي في مجلس النواب عن قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بفرض الهوية الكردية على الشبك لاستغلال مناطق سهل نينوى وضمها إلى إقليم كردستان العراق.

وقال العبادي أمس، إن هناك طبقة من المجتمع العراقي سارت في طريق الفساد بسبب سوءِ التوجيه، مؤكدا ضرورة الاعتماد على مناهــج دراسية بلا تمييز طائفي أو عرقي. وأكد في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال المجلس المركزي لاتحاد المعلمين العرب، ضرورة أن تكون هناك عدالة في توزيع المناصب والثروة، وأن يشعر المواطن بانتمائه إلى هذا الوطن.

وشدد العبادي على ضرورة استئصال الفكر الإرهابي لمواجهة التحديات المتمثلة بالتطرف والإرهاب، مؤكداً أهمية دور المعلم في المجتمع وخطة الحكومة للاهتمام بهذه الشريحة المهمة.

من جهة أخرى، أعلنت الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي أمس، موقفها من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، مشيرة إلى أن المساس بحصة الإقليم والبالغة 17% إجحاف بحق كردستان.