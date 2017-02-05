بكين: واشنطن تزعزع الاستقرار في «آسيا - المحيط الهادي»

بكين (أ ف ب)

اتهمت بكين، أمس، واشنطن بزعزعة الاستقرار في منطقة آسيا المحيط الهادي، وذلك بعد تصريحات وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الأخيرة حول جزر متنازع عليها بين الصين واليابان. وكان ماتيس صرح في زيارة إلى طوكيو أن أرخبيل سينكاكو «الذي تطلق عليه الصين اسم دياويو» في بحر الصين الشرقي أن الضمانات العسكرية الأميركية تشمل الجزر التي تشكل محور نزاع بين اليابان والصين. وتطالب الصين واليابان بالسيادة على الأرخبيل الصغير.

وعلقت وزارة الخارجية الصينية بالقول، إن المعاهدة بين اليابان والولايات المتحدة «من نتائج الحرب الباردة»، ولا يفترض أن «تتعدى على سيادة الصين على أراضيها وحقوقها المشروعة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانج «ندعو الجانب الأميركي إلى تبني موقف مسؤول ووقف الأقوال الخاطئة حول السيادة على دياويو، وتفادي زيادة التعقيد في هذه المسألة من خلال زعزعة الاستقرار الإقليمي»، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة.

وشدد المتحدث على أن جزر دياويو «جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية منذ القدم». وكان ماتيس أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني السبت أن «الولايات المتحدة ستواصل الاعتراف بالإدارة اليابانية لهذه الجزر». وتابع أن «المادة الخامسة من الاتفاقية الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة تنطبق» على هذه المسألة.