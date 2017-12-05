حاتم فاروق (أبوظبي)

بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عملاء قطاع الاتصالات بالدولة والتي تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة من شركتي «اتصالات» و«دو» نحو 26 ألف شكوى منذ بداية العام وحتى مطلع ديسمبر الجاري، بحسب بيانات إحصاء صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة. وأفادت البيانات بأن عملاء شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» تقدموا بنحو 14.6 ألف شكوى تتعلق بمستوى وجودة الخدمات المقدمة منذ بداية العام وحتى مطلع ديسمبر الجاري، فيما بلغ عدد الشكاوى المقدمة من مشتركي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الفترة نفسها نحو 11.2 ألف شكوى.

وكان نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى المتعلقة بمستوى رضا العملاء نحو 14.2 ألف شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى عملاء «دو» خلال الفترة نفسها نحو 11.2 ألف شكوى. وقالت الهيئة إن البيانات الإحصائية المتعلقة بشكاوى عملاء قطاع الاتصالات بالدولة، تأتي ضمن جهودها في تحسين خدمة العملاء ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة، وبما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي في ضمان تقديم الخدمات للعملاء، وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية. وبالنسبة لعملاء «اتصالات»، أعرب نحو 37.5% عن رضاهم على الخدمات المقدمة في استبيان أجرته هيئة تنظيم الاتصالات، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضي، فيما قال نحو 33.6% من العملاء إنهم غير راضين عن مستوى الخدمات، بينما كانت نسبة 28.8% من العملاء «حيادية».

أما شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، فقد عبر 40% من العملاء عن رضاهم عن مستوى وجودة الخدمات المقدمة خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضي، فيما أعرب 31.1% من العملاء عن عدم رضاهم عن تلك الخدمات المقدمة، بينما كانت نسبة 28.8% من العملاء «حيادية».