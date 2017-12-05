«مسنجر» للأطفال من فيسبوك

سان فرانسيسكو (أ ف ب)
بدأت «فيسبوك» في الولايات المتحدة في اختيار نسخة مخصصة للأطفال من برنامجها للتحادث «مسنجر»، على ما أعلنت الشبكة الاجتماعية الأميركية.
وأوضحت المجموعة في بيان أن «مسنجر كيدز» تطبيق «للتحادث عبر الفيديو والرسائل مصمم خصيصاً كي يتمكن الأطفال من الاتصال بقائمة من أفراد العائلة والأصدقاء يوافق عليها الأهل» الذين «يسيطرون تماماً على قائمة الاتصال».
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وقالت المجموعة التي تتخذ مقراً لها في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة «نريد التأكد من أن استخدام أطفالنا للتكنولوجيا إيجابي وآمن ويتكيف مع سنهم»، مشيرة إلى أن التطبيق يتكيف مع القوانين السارية بشأن حماية الأطفال عبر الإنترنت.
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وبشكل ملموس، فور تحميل التطبيق، ينشئ الأهل حساباً عبر «مسنجر كيدز» لأطفالهم عبر استخدام حسابهم الخاص على «فيسبوك»، ومن ثم تتاح لهم إمكانية قبول أو رفض إضافة الأشخاص على قائمة الأصدقاء لأطفالهم.
وللنسخة التقليدية من تطبيق المراسلة «مسنجر» على «فيسبوك» أكثر من مليار مستخدم.