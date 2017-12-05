«مسنجر» للأطفال من فيسبوك

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

بدأت «فيسبوك» في الولايات المتحدة في اختيار نسخة مخصصة للأطفال من برنامجها للتحادث «مسنجر»، على ما أعلنت الشبكة الاجتماعية الأميركية.

وأوضحت المجموعة في بيان أن «مسنجر كيدز» تطبيق «للتحادث عبر الفيديو والرسائل مصمم خصيصاً كي يتمكن الأطفال من الاتصال بقائمة من أفراد العائلة والأصدقاء يوافق عليها الأهل» الذين «يسيطرون تماماً على قائمة الاتصال».

وفي هذه النسخة، «لا إعلانات ولا مبيعات مدمجة» بالتطبيق، وفق «فيسبوك» التي ترفق هذا الإطلاق بسلسلة تدابير احترازية لمساعدة الأهل على ضمان سلامة أطفالهم وحماية خصوصيتهم.

وقالت المجموعة التي تتخذ مقراً لها في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة «نريد التأكد من أن استخدام أطفالنا للتكنولوجيا إيجابي وآمن ويتكيف مع سنهم»، مشيرة إلى أن التطبيق يتكيف مع القوانين السارية بشأن حماية الأطفال عبر الإنترنت.

ولا يتوافر تطبيق «مسنجر كيدز» حالياً سوى على الأجهزة المصنعة من شركة «آبل» للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط، بحسب «فيسبوك» التي أشارت إلى توسيع نطاق استخدام التطبيق لاحقاً ليشمل المتاجر الإلكترونية التابعة لمجموعتي «غوغل» و«أمازون».

وبشكل ملموس، فور تحميل التطبيق، ينشئ الأهل حساباً عبر «مسنجر كيدز» لأطفالهم عبر استخدام حسابهم الخاص على «فيسبوك»، ومن ثم تتاح لهم إمكانية قبول أو رفض إضافة الأشخاص على قائمة الأصدقاء لأطفالهم.

وللنسخة التقليدية من تطبيق المراسلة «مسنجر» على «فيسبوك» أكثر من مليار مستخدم.