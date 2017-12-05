«ايتنا» الأميركية في حوزة «سي في إس» مقابل 68 مليار دولار

جورجيا (رويترز)

قالت مصادر مطلعة: ««إن مجلس الإدارة وافق على بيع شركة التأمين الصحي الأميركية «ايتنا» إلى شركة سي.في.إس هيلث كورب التي تدير سلسلة صيدليات في الولايات المتحدة، مقابل 207 دولارات للسهم، في صورة مبالغ نقدية وأسهم».

وتعد الصفقة التي تبلغ قيمتها 68 مليار دولار أكبر عملية استحواذ بين شركات منذ بداية العام الحالي، وتجمع بين واحدة من كبريات شركات إدارة الصيدليات في الولايات المتحدة، وإحدى أقدم شركات التأمين الصحي في البلاد.

وقالت المصادر: «إنه بموجب الشروط المتفق عليها، يتلقى مساهمو ايتنا 145 دولاراً للسهم نقداً، و0.8378 سهم في شركة سي.في.إس هيلث، مقابل كل سهم في ايتنا».

وأشارت المصادر إلى أن مساهمي ايتنا سيملكون نحو 22% من الشركة الناجمة عن عملية الاندماج، بينما سيمتلك مساهمو سي.في.إس الحصة المتبقية. وتابعت أن ثلاثة من مديري ايتنا، من بينهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مارك بيرتوليني، سينضمون لمجلس إدارة سي.في.إس. وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها، نظراً لعدم الإعلان عن الصفقة حتى الآن.

تأتي الصفقة مع ظل ما تواجهه شركات التأمين الصحي وإدارة الصيدليات من عوامل، بينها قانون للرعاية الميسورة التكلفة، وارتفاع أسعار الأدوية، وخطر المنافسة من شركات التجارة الإلكترونية، مثل أمازون دوت كوم.

وقالت المصادر: «إن شركة سي.في.إس تخطط لاستخدام عياداتها المنخفضة التكلفة لتوفر في نهاية المطاف ما يزيد على مليار دولار سنوياً، من تكلفة الرعاية الصحية لنحو 23 مليون عضو لدى ايتنا».