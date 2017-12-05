الإصلاحـات الضريبية الأميركية تدعم الأسهم الأوروبيـة

لندن (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً قوياً أمس، بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي برنامجاً ضريبياً يمنح حوافز مالية كبيرة يتوقع المستثمرون أن تعطي دفعة أكبر للاتجاه الصعودي في أسواق الأسهم.

وعززت الإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، بعد أن سجلت أدنى مستوى في عدة أسابيع يوم الجمعة.

وساعدت مكاسب قوية للدولار المؤشر داكس الألماني المنكشف على العملة الأميركية على الصعود من أقل مستوى في شهرين، وارتفع في أحدث التعاملات 1.1%. وأضرت قوة اليورو بتوقعات ربحية الأسهم في منطقة العملة الموحدة هذا الأسبوع.

وقادت أسهم البنوك التي يُعتقد أنها ستكون أكبر مستفيد من التخفيضات الضريبية المكاسب وزاد مؤشر القطاع 0.9%. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، بينما قفز المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.8%، ويتجه المؤشران لتسجيل أقوى المكاسب في خمسة أسابيع.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات ذات الانكشافات الكبيرة أيضا على الولايات المتحدة ليقفز سهم فيات كرايسلر 3.2% متصدراً المكاسب في إيطاليا.