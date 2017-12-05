الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار



تاريخ النشر: الثلاثاء 05 ديسمبر 2017 لندن (رويترز) تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية أمس، مع ارتفاع الدولار، بفعل التوقعات بأن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة أكثر، بعد إقرار قانون لإصلاح النظام الضريبي. وبحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.6% إلى 1272.91 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع ملامساً 1289.50 دولار يوم الجمعة. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 % إلى 1275.80 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة 0.7% في المعاملات الفورية إلى 16.32 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.4% إلى 933.50 دولار للأوقية، حين استقر البلاديوم من دون تغير يذكر عند 1019.40 دولار للأوقية.