  • الثلاثاء 16 ربيع الأول 1439هـ - 05 ديسمبر 2017م
  06:44     ترامب يتصل هاتفيا بالرئيس الفلسطيني عباس وسط تكهنات حول وضع القدس     

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

لندن (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية أمس، مع ارتفاع الدولار، بفعل التوقعات بأن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة أكثر، بعد إقرار قانون لإصلاح النظام الضريبي. وبحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.6% إلى 1272.91 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع ملامساً 1289.50 دولار يوم الجمعة. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 % إلى 1275.80 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة 0.7% في المعاملات الفورية إلى 16.32 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.4% إلى 933.50 دولار للأوقية، حين استقر البلاديوم من دون تغير يذكر عند 1019.40 دولار للأوقية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 