دراسة: أجهزة إنترنت الأشياء تظل عُرضة للهجمات

دبي (الاتحاد)
كشفت دراسة أعدتها شركة كاسبرسكي أن أجهزة إنترنت الأشياء أصبحت إنترنت الأشياء هدفاً مغرياً للمهاجمين ومجرمي الإنترنت بسبب العدد الهائل من الأجهزة المتاحة.
وضربت مثلاً بسلسلة هي الأكبر من هجمات حجب الخدمة الموزعة شُنّت في العام 2016 بمساعدة تجمع ضخم من أجهزة توجيه (راوتر) وكاميرات عاملة ببروتوكول الإنترنت وطابعات وأجهزة أخرى.
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كما أن من الممكن ببساطة تخريب الجهاز، لكن ذلك يبقى من أقل المخاوف. وقد وضع باحثو كاسبرسكي لاب ذلك في اعتبارهم عندما قرروا أن يكتشفوا إذا تغير الحال بعد التقارير والأحداث المرتبطة بإنترنت الأشياء.
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ووجد الباحثون أنه كان بالإمكان اختراق نصف الأجهزة بسبب عدم اهتمام المصنعين بإعدادات كلمات المرور، وذلك بعدة أشكال، فمن الأجهزة ما جاء بكلمة مرور سبق اختيارها عند التصنيع ولا يمكن تغييرها، فيما كانت كلمات المرور في بعض الحالات «موحَّدة» بين جميع الأجهزة من الطراز نفسه.