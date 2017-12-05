%7.8 نمو قطـاع الضيافة في الشـارقة

الشارقة (الاتحاد)

انطلق، أمس، منتدى الضيافة في الشارقة الذي تنظمه «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، تحت شعار «ابتكار مستمر»، مسلطا الضوء على التوسع المطّرد للقطاع السياحي في إمارة الشارقة بين عامي 2016 و2017. ويأتي انعقاد المنتدى بالتزامن مع تحقيق قطاع الضيافة المحلي نمواً ملموساً، بمعدل 7.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الفائت، لتصل قيمته الإجمالية إلى 372 مليون درهم، في دفعة قوية لجهود ترسيخ ريادة الشارقة وجهة رائدة، ومقصداً مفضّلاً للسياح المحليين والإقليميين والدوليين.

ويتميز «منتدى الضيافة بالشارقة 2017» بجدول حافل بالمناقشات المعمقة، خلال 3 جلسات نقاشية، تتمحور حول مناقشة نمو قطاع السياحة والضيافة في الشارقة، حيث تحمل الجلسة الأولى عنوان «نتائج قطاع الضيافة بالشارقة»، وتقام الثانية تحت عنوان «الابتكار في تطوير صناعة السفر والسياحة»، فيما تتناول الجلسة الثالثة والأخيرة موضوع «استراتيجيات التسويق المبتكر». وتتخلل أعمال الدورة الرابعة أيضاً ورشتا عمل بعنوان «الاستثمار في القدرات البشرية» و»تنافسية الوجهات السياحية في عالم يسوده الابتكار».

وتسلّط جلسة «نتائج قطاع الضيافة في الشارقة» الضوء على أداء المؤشرات السياحية الرئيسة في الشارقة بين عامي 2016 و2017، مع مناقشة المؤشرات الأساسية لقياس أداء المنشآت الفندقية، بما فيها مستوى تدفق النزلاء، وليالي الإقامة، ومعدلات الإشغال والإيرادات، وغيرها. وتتناول الجلسة أيضاً مجالات النمو في أسواق المصدر، من خلال تتبّع عدد نزلاء الفنادق تبعاً للجنسية، فضلاً عن مراجعة المنهجيات والاستراتيجيات والتقنيات المتقدمة المستخدمة في التسويق السياحي المبتكر، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه تنفيذها بالشكل المطلوب.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»: «استطاع قطاع السياحة في الشارقة أن يضع الإمارة على خريطة السياحة العالمية، محققاً نجاحاً كبيراً على المستويين الإقليمي والمحلي، من خلال جعل إمارة الشارقة وجهة عالمية المستوى للتراث الثقافي العربي، فضلاً عن كونها بيئة مشجعة للسياحة العائلية».

وأضاف المدفع: «يأتي تنظيم «منتدى الضيافة بالشارقة» تماشياً مع جهودنا الحثيثة لدفع عجلة نمو وتوسع قطاع الضيافة في إمارة الشارقة، سعياً وراء ترجمة أهداف «رؤية الشارقة السياحية 2021» في زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة، لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021، وتحقيق رؤية الإمارات 2021».