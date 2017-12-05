«جيس» يستقطب 30 ألف زائر في عطلة اليوم الوطني

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

استقطب موقع جبل جيس برأس الخيمة، خلال عطلة اليوم الوطني ويوم الشهيد، نحو 30 ألف زائر، للاستمتاع بقضاء العطلة أعلى قمة الجبل، البالغة ارتفاعها 1850 متراً على سطح البحر، حسب هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة.

وأكد هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية السياحة برأس الخيمة، أن الإمارة أصبحت معلماً سياحياً، ومقصداً لكثير من الزوار، خصوصاً بعد أن أطلقت الهيئة العام الماضي البدء بمشروع تجربة «فيا فيراتا»، حول أول مسار حديدي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتيح لمحبي المغامرات فرصة تسلق الجبال، وممارسة المسير الجبلي، وتجربة الحبل الانزلاقي بين القمم الجبلية الشاهقة لجبل جيس، بينما تتمثل أبرز وجهات المغامرات القادمة في الجبل بافتتاح أطول مسار انزلاقي في العالم، خلال هذه الفترة من السنة، ومنصة مشاهدة جبلية متعددة الأغراض، ومخيم جبلي فاخر، فضلاً عن إطلاق مسارات مخصصة لركوب الدراجات والتنزه في الطبيعة.

وأوضح أن استثمارات الهيئة ساهمت في تحويل الإمارة كوجهة واستثمار مميز لعدد من الشركات المتخصصة بمجال سياحة العطلات، مثل شركة «أبسلوت أدفنتشرز» الإماراتية، ووكالة «هوليداي بليس» البريطانية، وذلك من خلال توفير المساحة والمكان الأمثل لإقامة المنتجعات وتنظيم الأنشطة السياحية الجبلية، منوهاً إلى أن الخبراء في القطاع أصبحوا يدركون جيداً بأن جيل الألفية لم يعد مجرد مجموعة من المسافرين بعوائد منخفضة، وإنما نخبة من السياح المثقفين الذي يزدادون ثراءً، ويميلون إلى قضاء العطلات ضمن وجهات صديقة للبيئة وتحترم ثقافاتهم الخاصة، وهذا بالضبط ما تقدمه إمارة رأس الخيمة لهم.

وبين الرئيس التنفيذي أن إمارة رأس الخيمة تتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل باستقطاب 900 ألف زائر في العام الحالي، متوقعاً أن تجذب الإمارة مليون زائر مع نهاية العام المقبل، و2.5 مليون زائر خلال نهاية عام 2025.