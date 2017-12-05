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زاكيروني في تدريب النصر
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تاريخ النشر: الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

وليد فاروق (دبي)

تابع الإيطالي البيرتو زاكيروني، المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، تدريبات فريق النصر الذي يستعد لمواجهة فريق الإمارات ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري الخليج العربي، وحرص على متابعة لاعبي العميد الدوليين والتعرف عن قرب إلى حالتهم البدنية والفنية، كما التقى الجهاز الفني للعميد بقيادة مواطنه تشيزاري برانديلي وتعرف منه عن حالة اللاعبين.

ويستعد «الأبيض» إلى خوض مرحلة تجمع جديدة، تقرر لها الاثنين المقبل في دبي، حيث من المقرر أن يخوض مباراتين وديتين يومي 17 و23 ديسمبر الجاري. وكان زاكيروني ضم 6 لاعبين من النصر في آخر تجمع للمنتخب قبل مواجهتي منتخبي هاييتي وأوزبكستان ودياً الشهر الماضي، هم طارق أحمد، محمود خميس، خليفة مبارك وجاسم يعقوب، علاوة على لاعبين آخرين مصابين، هما أحمد شمبيه وسالم صالح.

     
 

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