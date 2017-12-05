أبوظبي (الاتحاد)

وقع سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، وذلك لتفعيل التعاون حول فرص ومجالات تطوير التكنولوجيا المالية فيما يتصل بتقنيات وحلول التأمين الصحي في أبوظبي ودولة الإمارات.

وقّع المذكرة كل من الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، حيث تتيح الشراكة الجديدة للطرفين العمل المشترك لإطلاق المبادرات والبرامج التي تدعم رواد الأعمال والشركات التكنولوجية والناشئة المعنية بتطوير حلول وتقنيات التأمين الصحي، وبحث المشاركة في المشاريع المبتكرة ذات الصلة بالتأمين وإدارة التأمين الصحي.

وقال الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «نحن فخورون بهذا التعاون الذي من شأنه دعم مساعي سوق أبوظبي العالمي لتحويل أبوظبي لمركز عالمي للتكنولوجيا المالية، وبما يتماشى مع برامج خطة أبوظبي المعنية بتطوير قطاع الخدمات المالية لتحقيق التنويع الاقتصادي ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ونحن على ثقة بأن خبرتنا الواسعة وإمكانياتنا المتعددة والإطار التنظيمي المتكامل لسوق أبوظبي العالمي تشكل معاً عوامل مشجعّة لتطوير الحلول التأمينية التي تتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين». من جانبه، قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق التكنولوجي على قطاع التأمين الصحي لحوالي 205 مليارات دولار بحلول 2019، وبالرغم من ذلك مازال مفهوم تكنولوجيا التأمين في بداياته.

ونسعى عبر شراكتنا مع»ضمان» للتعاون الوثيق حول تطوير وتطبيق التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع التأمين الصحي، كما نتطلع للاستفادة من الخبرات الكبيرة والمعرفة الواسعة التي تتمتع به الشركة لإطلاق المبادرات التي تخدم احتياجات إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

ونحن من جانبنا سنواصل التعاون مع الأطراف المعنية والشركات الكبرى المتخصصة في قطاع التأمين لدعم وتطوير بناء مجتمع متكامل لتكنولوجيا التأمين». يذكر أن سوق أبوظبي العالمي يبحث بشكل مستمر على مجالات تعاون جديدة لتعزيز جهوده في تطوير التكنولوجيا المالية.

وكان السوق قد نظم في أكتوبر الماضي قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية بمشاركة أبرز الخبراء والمؤسسات المالية والمعنين محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث سعت الفعالية لدعم الاستراتيجية العامة لحكومة أبوظبي ومبادراتها الهادفة لتطوير القطاعات الرئيسة بما يشمل قطاعات الخدمات المالية، والابتكار، وريادة الأعمال ورأس المال البشري الإماراتي.