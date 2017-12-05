المنظومة الضريبية.. شراكات مبررة للتنمية المستدامة

يونس حاجي الخوري *

* وكيل وزارة المالية

كانت مدعاة للثقة، ردودُ الفعل والاستجابات التي صدرت من القطاعين العام والخاص ومن الأسرة التجارية في الدولة، تعقيباً على إعلان اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة.

جاءت مطمئنة في درجة الجاهزية والاستعداد لتطبيق الضريبة في موعدها المحدد وهو مطلع يناير من عام 2018، بكل ما يقتضيه ذلك من إجراءات التسجيل وإدخال البيانات في النموذج من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، بكل ما في ذلك من تفاصيل فنية تتعلق بالمجموعة الضريبية وشروطها، وكذلك في آليات الاحتساب على هامش الربح والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر أو المعفاة، وتقسيم ضريبة المدخلات ومسوغات استردادها، وهي تفاصيل تعاونت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب على توفير الوقت الكافي للمكلفين في مختلف القطاعات بأن يطلعوا عليها ويتهيأوا لها بالتوعية والجاهزية..

الاستجابات التي سمعتها وزارة المالية تدعو للثقة العالية، وأظهرت تفهماً عالياً وعميقاً لمعنى استعداد المواطنين والمقيمين لشرف المشاركة في برنامج التنوع الاقتصادي الذي يحفظ للإمارات مكانتها الاقتصادية العالمية وقوة حضورها في إدامة التنمية وتعميم مردوداتها.