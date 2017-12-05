رايت: جماهير «المدفعجية» سبب التراجع

مراد المصري (دبي)

دافع إيان رايت عن تصريحاته الغاضبة التي خرج بها عقب خسارة فريقه السابق أرسنال أمام مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، موضحاً أن «حبه» الشديد لقميص المدفعجية وراء انفجاره الغاضب وانتقاده بشدة لأسلوب الفريق وهشاشة دفاعه، فيما عبر عن ندمه من تقديم الاعتذار للجماهير وحملهم مسؤولية تراجع الأداء.

ودخل رايت في مشادات مع جماهير أرسنال خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد التغريدات التي صدرت منه وعبر فيها من استيائه من أرسنال والطريقة التي تعامل بها مدافعوه مع الكرة، وأوضح اللاعب أنه قام بهذه الانتقادات بسبب حبه الكبير للفريق، وقال: «حينما كنت أدخل الملعب قميص أرسنال بالنسبة لي كان بمثابة جزء من جسدي، يجب أن يفهم اللاعبون هذا الأمر ويقدموا ما يليق به».

وتابع: «حينما تسدد 33 مرة، وتمتلك الكرة بنسبة تصل إلى 70٪، ومع ذلك لا تسجل الأهداف وبالعكس تستقبلها، ماذا يفكر اللاعبون حينما ترى 5 منهم يحيطون بالفرنسي بوجبا، تاركين الفراغات خلفهم، لنستقبل أهدافاً بهذه الطريقة المحزنة».

وبرغم تقديم اللاعب اعتذاره للجماهير لاحقاً على تعليقاته، فإنه دخل في مشادة أخرى حينما عبر عن استيائه من طريقة استقبال الجماهير لاعتذاره، وحملهم المسؤولية في تراجع الفريق، وقال: «بالنظر إلى الطريقة التي ردت علي فيها جماهير أرسنال، فإنها السبب وراء ما يحصل حالياً، من العار أن نراهم يتعاملون معي هكذا برغم إدراكهم لحبي الكبير للنادي، كما أن سلبيتهم ما تجعل اللاعبين يفقدون الطاقة والرغبة بالقتال، أهم لاعبين لدينا الألماني مسعود أوزيل والتشيلي أليكسيس سانشيز يتعرضان لانتقادات طوال الوقت من الجماهير برغم ما يقومان به، لذلك لا عجب إنهما لم يمددا عقديهما لحد الآن، بما يجعلهما قادرين على التوقيع لأي فريق آخر في يناير المقبل».

ولعب الإنجليزي رايت في صفوف أرسنال بين عامي 1991 و1998، وتوج معه بلقب الدوري مرة واحدة، ولقب كأس إنجلترا مرتين، وكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة، علماً بأنه كان هدافاً للفريق لستة مواسم متتالية.