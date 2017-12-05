الوصل يسيطر على ألقاب كأس رئيس الدولة للسباحة

دبي (الاتحاد)

احتضن نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لسباحة المياه المفتوحة للناشئين والعمومي، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وسيطر نادي الوصل على جوائز البطولة بعد فوزه بالمركز الأول لمرحلة العموم والترتيب العام لمرحلة الناشئين.

وأكد سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة سعادته بالبطولة والمستوى الفني للسباحين ومستوى الشراكة مع المؤسسات التي تواجدت بالبطولة، موجها شكره إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، على رعايته للبطولة التي أثمرت عن مشاركة فعالة من الأندية، ووجه التهنئة إلى نادي الوصل وكافة المشاركين في البطولة على المستوى الذي ظهروا به خلال المنافسات.

ونجح سباح النصر عبد الله حاتم في الفوز بالمركز الأول لسباق الكبار 8 كم، وحل فاروق إسماعيل «الوصل» في المركز الثاني، وعبد الله الفلاسي «الوصل» أيضاً في المركز الثالث، وفي مرحلة 16،17 عام فاز عبد الله يوسف الحمادي من نادي النصر بالمركز الأول لسباق 6 كم، وجاء علي جمعه ثانيا من نادي الجزيرة، وحل زميله محمد فهد في المركز الثالث.

وفي مرحلة 14،15 عام فاز الوصلاوي يوسف المطروشي بالمركز الأول، وحل عبد الله سعيد في المركز الثاني من نادي النصر، ثم محمد راشد سباح الجزيرة في ثالثا، في السباق الذي امتد 4 كم، وفي سباق 3 كم لمرحلة 12،13 سنة، فاز سالم غالب «الوصل» بالمركز الأول وحل محمد القبيسي «الوحدة» في المركز الثاني ثم حمد الكويتي من الوحدة أيضاً في المركز الثالث.

وفي الترتيب العام للأندية، سيطر الوصل على المراكز الأولى متصدراً مرحلة العمومي بـ 92 نقطة، وجاء النصر ثانياً بـ 65 نقطة ثم الجزيرة بـ 18، وفي الترتيب العام لمرحلة الناشئين، فاز الوصل بالمركز الأول بـ 250 نقطة، ثم جاء الجزيرة في المركز الثاني برصيد 160 نقطة، والنصر ثالثاً برصيد 150 نقطة ثم الوحدة في المركز الرابع برصيد 130 نقطة.