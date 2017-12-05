«اللولو هايبر ماركت» مستأجر رئيس في «نهار مول»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الماجد العقارية، المملوكة بالكامل لـ«مجموعة جمعة الماجد»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أمس عن توصلها إلى اتفاقية مع «مجموعة لولو العالمية»، وهي الجهة المالكة لـ«اللولو هايبر ماركت»، لتكون العلامة المعروفة المستأجر الرئيس في مركز «برج نهار مول للتسوق» الواقع في منطقة المطينة الحيوية بديرة، والممتد على مساحة 240 ألف قدم مربعة ومن المقرر افتتاحه في أواخر العام المقبل.

ووقع الاتفاقية ممثلاً لمجموعة جمعة الماجد، ومصطفى موسى، المدير التنفيذي للمجموعة، وسليم إم أي، مدير مجموعة «لولو إنترناشونال»، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الطرفين. وجرى توقيع الاتفاقية في فندق جود بالاس بدبي الذي تعود ملكيته لمجموعة جمعة الماجد.

وقال مصطفى موسى: «يعتبر ’اللولو هايبر ماركت‘ علامة تجارية مرادفة للجودة والقيمة، كما يوفر تجربة تسوق عالمية المستوى للعملاء. وانطلاقاً من هذا الالتزام، يسرّنا أن نكون شركاء مع ’مجموعة اللولو‘ لتقديم هذه العلامة التجارية المعروفة في برج نهار مول، كما أن وجود ’اللولو هايبر ماركت‘ كمستأجر رئيس في مركزنا، من شأنه أن يضيف المزيد من القيمة للمقيمين وزوار هذا المشروع متعدد الاستخدامات، وسيلبي أيضاً احتياجات السكان والشركات الموجودة في المناطق القريبة من المشروع».

وقال سليم إم. أي: «تعتبر منطقة ديرة، وعلى وجه التحديد المنطقة التي يوجد فيها برج نهار مول، من المناطق السكنية الحيوية التي تحتاج للخدمات التي يوفرها ’اللولو هايبر ماركت‘، وهو الأمر الذي دفعنا إلى اتخاذ قرار الدخول في علاقة شراكة مع ’شركة الماجد العقارية‘، ونحن على ثقة من أن هذا المشروع سيكون جذاباً للغاية للعملاء نظراً لسهولة الوصول إليه مع توافر مرافق داعمة كمواقف السيارات، ولكونه يضم مجموعة متنوعة من محلات التجزئة».