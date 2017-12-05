«مطارات أبوظبي» تطلق الحملة الخضراء

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت مطارات أبوظبي الأسبوع الماضي حملة «نكرم الطبيعة» كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية ومبادراتها الداعمة للاستدامة، والهادفة إلى إضفاء قيمة إضافية من خلال الممارسات الصديقة للبيئة. وتم تصميم وإدارة هذه المبادرة الخضراء من قبل فريق الاستدامة والسلامة والبيئة لمشروع مبنى المطار الجديد للتأكيد على التزام مطارات أبوظبي بتقديم بنى تحتية مميزة بمستويات عالمية، وبأقل الآثار على البيئة المحيطة.
وتتألف الحملة من قسمين، أولهما هو مبادرة لتنظيف موقع إنشاء مبنى المطار الجديد التي قامت بها مطارات أبوظبي الأسبوع الماضي، بمشاركة 11 شركة من المقاولين في المشروع، شملت «أيكوم»، و«جايكوبز»، و«كي بي آر»، و«اتحاد تاف وسي سي سي وآرابتيك»، و«سي سي سي إي بي»، و«أل & تي»، و«سي أس سي إي سي»، و«بيفوت»، و«إيتش إل جي»، «كلويسال»، و«إل دي إن»، و«إيتش دبليو أي»، و«أي دي بي».
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ويتبع مبادرة التنظيف دعوة الحاضرين للمشاركة في القسم الثاني من الحملة المتمثل بالمبادرة الوطنية «اغرس غافاً»، حيث سيقوم المشاركون في 11 ديسمبر بزراعة 250 بذرة لشجرة الغاف في «حضانة جرين ووركس» في البراري، دبي. إن مبادرة «اغرس غافاً» هي مبادرة غير ربحية ينظمها لزراعة بذر الغاف في مواقع ومزارع مخصصة في دولة الإمارات. وتعد نبتة الغاف نبتة مهددة بالانقراض تواجدت منذ آلاف السنين في منطقة شبه الجزيرة العربية.
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