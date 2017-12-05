«مطارات أبوظبي» تطلق الحملة الخضراء

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مطارات أبوظبي الأسبوع الماضي حملة «نكرم الطبيعة» كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية ومبادراتها الداعمة للاستدامة، والهادفة إلى إضفاء قيمة إضافية من خلال الممارسات الصديقة للبيئة. وتم تصميم وإدارة هذه المبادرة الخضراء من قبل فريق الاستدامة والسلامة والبيئة لمشروع مبنى المطار الجديد للتأكيد على التزام مطارات أبوظبي بتقديم بنى تحتية مميزة بمستويات عالمية، وبأقل الآثار على البيئة المحيطة.

وتتألف الحملة من قسمين، أولهما هو مبادرة لتنظيف موقع إنشاء مبنى المطار الجديد التي قامت بها مطارات أبوظبي الأسبوع الماضي، بمشاركة 11 شركة من المقاولين في المشروع، شملت «أيكوم»، و«جايكوبز»، و«كي بي آر»، و«اتحاد تاف وسي سي سي وآرابتيك»، و«سي سي سي إي بي»، و«أل & تي»، و«سي أس سي إي سي»، و«بيفوت»، و«إيتش إل جي»، «كلويسال»، و«إل دي إن»، و«إيتش دبليو أي»، و«أي دي بي».

وشهدت الحملة أكثر من 400 مشارك من العمال، والمشرفين، والموظفين من مختلف هذه الشركات، ليتعاونوا معاً على تنظيف قرابة 100,000 متر مربع من المساحات في أرجاء مجمع المطار الجديد والمرافق الشرقية. وفي نهاية اليوم، احتفل المشاركون بإزالة 900 طن من مخلفات الإنشاء، 65% منها ممكن إعادة تدويرها، مثل الصلب، والخشب، وبقايا الإسمنت والمخلفات العامة.

ويتبع مبادرة التنظيف دعوة الحاضرين للمشاركة في القسم الثاني من الحملة المتمثل بالمبادرة الوطنية «اغرس غافاً»، حيث سيقوم المشاركون في 11 ديسمبر بزراعة 250 بذرة لشجرة الغاف في «حضانة جرين ووركس» في البراري، دبي. إن مبادرة «اغرس غافاً» هي مبادرة غير ربحية ينظمها لزراعة بذر الغاف في مواقع ومزارع مخصصة في دولة الإمارات. وتعد نبتة الغاف نبتة مهددة بالانقراض تواجدت منذ آلاف السنين في منطقة شبه الجزيرة العربية.

وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي،: «إن مطارات أبوظبي تنظر إلى هذه المبادرة على أنها مبادرة أساسية من حيث إنها تدل على التزامنا الراسخ بيئتنا ومجتمعنا وتعزز من ثقافة الاستدامة وروح الابتكار والتعاون بين موظفينا والمقاولين والموردين. وأود أن أتوجه بالشكر لشركائنا لمساهمتهم في حملة التنظيف وما يعكسه ذلك إحساسهم بالمسؤولية اتجاه تأثيرنا الجماعي على البيئة. وأتطلع قدماً لفعالية «اغرس غافاً» وللعديد من المبادرات الخضراء السباقة الأخرى من فريقنا المتميز».